Beim Siegener Weihnachtsmarkt pinkelt Betrunkener gegen eine Hauswand. Als Anwohner ihn daraufhin ansprechen, werden sie zusammengetreten.

Siegen: Anwohner rügen Wildpinkler und werden verprügelt

Siegen. Zu einer Schlägerei mit mehreren Personen ist es am Sonntagnachmittag, 1. Dezember, in unmittelbarer Nähe zum Siegener Weihnachtsmarkt gekommen. Laut Polizeiangaben urinierte ein 25-Jähriger gegen 17.15 Uhr gegen eine Hauswand an der Siegener Kutschengasse.

Ein Anwohner (27) sprach ihn darauf an, es entwickelte sich ein Streit, durch den eine weitere Anwohnerin, ebenfalls 27, auf die beiden Männer aufmerksam wurde. Sie kam hinzu und machte den 25-jährigen Wildpinkler auf sein Fehlverhalten aufmerksam.

Drei Männer treten auf die Frau am Boden ein

In die lautstarke Auseinandersetzung mischten sich unvermittelt zwei Bekannte, 32 und 25 Jahre, des Wildpinklers ein, die den Anwohner zu Boden und zusammen mit dem Wildpinkler auf ihn eintraten. Die 27-jährige Anwohnerin wollte einschreiten, wurde aber ebenfalls auf den Boden geworfen; auch auf sie traten die Männer ein. Eine weitere Frau mischte sich ein, 29 Jahre alt und ebenfalls zur Clique der Weihnachtsmarktbesucher gehörend, die die 27-Jährige beleidigte.

Die Aggressoren verschwanden zwar, konnten aber sehr schnell von den Beamten der Wache Weidenau aufgegriffen werden. Alle waren stark alkoholisiert. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Verletzten mussten in einem Siegener Krankenhaus behandelt werden.

