Siegen: Am Samstag kein „buntes Band“ gegen Nazis

Rund 1000 Menschen demonstrierten im Juli in Siegen dagegen, dass der rechtsextreme "3. Weg" ein "Büro" in der Hammerhütte eröffnet hat.

Siegen. Das Siegener Aktionsbündnis gegen Rechts sagt wegen der hohen Corona-Zahlen seine Aktion gegen die Nazi-Kundgebung am Samstag ab.

Das Bündnis „Siegen gegen Rechts“ verzichtet auf die Aktion „Band der Solidarität“, die am Samstag, 12. Dezember, stattfinden sollte – ein neuer Termin wird im nächsten Jahr gesucht.

Im Namen von „Siegen gegen Rechts“ erklärt Versammlungsanmelder Dirk Jakob:„ Wir haben abgewogen zwischen unserem dringlichen Anliegen, bunten Protest gegen Nazis in Siegen zu organisieren, einerseits und unserer gesellschaftlichen Verantwortung angesichts der aktuellen Coronasituation andererseits. Letztlich haben wir uns dafür entschieden, das Risiko, eine/n von uns oder gar unbeteiligte Menschen anzustecken, nicht einzugehen. Corona kann schwere Folgeerkrankungen bis hin zu einem tödlichen Verlauf auslösen. Aber auch allein eine Quarantäne in der Ferien- und Weihnachtszeit wollen wir nicht verantworten.“

Zudem habe zu denken gegeben, dass am vergangenen Sonntag die Veranstaltung „Querdenkendemo“ in Düsseldorf zu eskalieren drohte, an der auch die rechtsextreme Splitterpartei „III. Weg“ beteiligt war. Da der III. Weg in Siegen versuche, am 12. Dezember ebenfalls eine Kundgebung abzuhalten, „können wir für unsere Menschenkette trotz Hygienekonzept nicht sicherstellen, dass es nicht zu Zusammenstößen kommt, aus denen heraus ein hohes Infektionsrisiko entsteht“, heißt es in der Mitteilung von „Siegen gegen Rechts“. Bei geringeren Infektionszahlen sehe das anders aus. „Wir lassen uns jedoch nicht entmutigen und verschaffen unserem Protest Gehör - per Social Media und mit kreativen Aktionen.“

Rechtsextreme halten an Kundgebung fest

Der „III. Weg“ hält an seinem Vorhaben fest, am Samstag an seinem Parteibüro in der Schlachthausstraße in Siegen eine Kundgebung abzuhalten. Nach Mitteilung der Partei auf der eigenen Homepage hat das Verwaltungsgericht Arnsberg das Verbot der Veranstaltung durch das Siegener Ordnungsamt aufgehoben; dagegen geht die Stadt beim Oberverwaltungsgericht vor. Die Partei will „traditionelle Weihnachten trotz Corona“ fordern und einen „vielfältigen Julmarkt“ einrichten.

