Siegen: 20-jähriger Fahranfänger überschlägt sich

Siegen. In Siegen verletzt sich ein Fahranfänger. Er war von Ikea kommend zu schnell talwärts unterwegs und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Stadt Siegen setzt neue Markierung

Obwohl dies ein Unfallschwerpunkt ist, hatte die Stadt Siegen vor mehreren Wochen eine neue Fahrbahnmarkierung auf die Fahrbahn aufgebracht. Damit Autofahrer, die vom Heidenberg kommen, sich nicht schon vor der Kurve, sondern erst dahinter in Fahrtrichtung BAB einordnen können.

Doch immer wieder fahren die Autofahrer zu schnell. So auch am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr, als ein 20-jähriger Fahranfänger mit überhöhter Geschwindigkeit die Wallhausenstraße befuhr, in der Kurve nach links herausgetragen wurde, das Lenkrad verriss und in der Böschung landete. Hierbei überschlug sich der Pkw und blieb auf der Seite liegen.

Totalschaden an Siegener Fahrzeug

Der junge Fahrer wurde eingeklemmt, konnte aber von anderen Autofahrern befreit werden. Die Feuerwehr brauchte hier nicht mehr einzugreifen. Der 20-jährige wurde verletzt und mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.