Unfall Siebenjähriger Junge in Würgendorf von Auto erfasst

Würgendorf . Schwer verletzt wurde ein Siebenjähriger, als er in Würgendorf von einem Auto erfasst wurde. Er wurde nach Siegen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 31-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Opel die Dillenburger Straße in Richtung Burbach. Aus einer Grundstücksausfahrt zwischen geparkten Fahrzeugen lief ein 7-jähriger Junge mit einem Fußball in der Hand auf die Straße.

Der Pkw-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Der Junge wurde vom Fahrzeug erfasst und dabei an Armen und Beinen verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Siegener Krankenhaus gebracht.

