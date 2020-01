Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Seit 2015 aktiv

Die Ruanda AG ist 2015 noch an der damaligen Realschule am Kreuzberg gegründet worden. Für das erste Multimediaprojekt „Mach dir ein Bild – auf Augenhöhe“ hat die Künstlerin Marie Köhler die Partnerschaft mit der Straßenkinderstiftung in Kigali vermittelt.

Seitdem ist die AG vielfach auch auf Bundesebene mit Preisen für ihre Projekte ausgezeichnet worden.