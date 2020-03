Ritterspielplatz Hilchenbach: Die Rollischaukel fehlt noch

Die Ritter sind schon da: Schon seit 2016 ist der Spielplatz in der Hilchenbacher Herrenwiese Baustelle.

Hilchenbach. In der Hilchenbacher Herrenwiese geht es auf die Zielgerade: Jetzt fehlt nur noch die Rollstuhl-Schaukel.

Die kleinen und großen Ritter brauchen nur noch etwas Geduld: In der Herrenwiese wird der neue zentrale Spielplatz gebaut – im Mittelpunkt eine Ritterburg als Spielgerät und am neu angelegten Weg weitere Kletter-, Balancier-, Rutsch- und Schaukelstationen.

Nur die Inklusionsschaukel fehlt noch: In die können sich Kinder mit einem kompletten Rollstuhl einhängen. Um das tonnenschwere Gerüst zu verankern, „muss der Boden noch ein bisschen fester werden“, so Tiefbau-Sachgebietsleiter Michael Schwenke, „wir hatten auf Frost gehofft.“ Die Ginsburgritter – einer begrüßt am Eingang – ersetzen das Feuerwehrauto-Spielgerät, das bis 2016 stand. 2018 wurde der Bau beschlossen, die Stadt wartete auf Fördermittel. Im Herbst 2019 begannen die Arbeiten. Die Stadt investiert 190.000 Euro.

