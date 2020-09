Reto Stein leitet Gesamtschule Freudenberg

Freudenberg. Reto Stein ist neuer Leiter der Gesamtschule Freudenberg. Er tritt die Nachfolge von Michael Albrecht an.

Die Gesamtschule Freudenberg hat mit Reto Stein einen neuen Schulleiter. Reto Stein hat schon als Schulleiter der Gesamtschule Wülfrath und zuvor als Didaktischer Leiter an der Gesamtschule Bockmühle in Essen Erfahrungen gesammelt. Auf der Suche nach „einer räumlichen Veränderung und frischer Luft“ bewarb er sich auf die Schulleiterstelle an der Gesamtschule Freudenberg.

Als Mitglied im Vorstand der GGG (Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens) sieht Reto Stein die Schulform Gesamtschule als optimale Entwicklungsmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler an, „da sie sich nur verbessern können. Wir fördern alle Kinder und pflegen eine Kultur des Behaltens.“

Reto Stein ist neuer Leiter der Gesamtschule Freudenberg. Foto: Schule

Nur 21 Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten an Gesamtschulen wurden am Ende der 4. Klasse als „gymnasial geeignet“ prognostiziert – jedoch legten 79 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Prognose und entgegen der Empfehlung das Abitur ab. Im Durchschnitt erlangen demnach vier von fünf Schülerinnen und Schülern das Abitur an einer Gesamtschule, obwohl sie zum Ende der Grundschule keine gymnasiale Empfehlung erhalten haben. Dies zeige, dass die Beurteilung eines Kindes zu einem bestimmten Zeitpunkt oftmals konträr zu seiner Entwicklung ist. Die Förderung an der Gesamtschule spiele eine sehr große Rolle und führe zu einer positiven Entwicklung eines Kindes.

Selbstbestimmtes Lernen

Mit seinem neuen und motivierten Kollegium freut Reto Stein sich auf die weitere Schulentwicklung und die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Eltern und der Stadt Freudenberg. Er stellt das kooperative Lernen in Projekten in den Vordergrund. Die Digitalisierung der Schulwelt sei dabei ein wichtiger Baustein. Im Mittelpunkt stehe für ihn das selbstbestimmte Lernen, das Schülerinnen und Schüler zu mehr Eigenständigkeit, Selbstdisziplin und Selbstorganisation verleitet, sagt Reto Stein.

Reto Stein ist zweiter Schulleiter der Gesamtschule Freudenberg. Sein Vorgänger Michael Albrecht, der die Schule seit ihrer Gründung im Jahr 2013 geleitet hat, ist zu Beginn dieses Schuljahres in die Schulaufsicht zur Bezirksregierung gewechselt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.