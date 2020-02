Niederschelden. Der Pegel der Sieg ist in den vergangenen Tagen durch den Regen gestiegen. Wenn es weiterregnet, könnten die Siegwiesen bald unter Wasser stehen

Regenfall lässt Wasserpegel in Siegen steigen

Stark angestiegen ist der Stand des Wasserpegels der Sieg in Eiserfeld bei den Siegwiesen. Seit dem Wochenende hat es dort fast ununterbrochen geregnet und der Dauerregen in den vergangenen Tagen hat das Wasser in den Flüssen und Bächen im Siegerland wieder kräftig ansteigen lassen. Es fehlt nicht mehr viel, bis der Fluss über seine Ufer tritt und die Siegwiesen überflutet. Dementsprechend stark ist hier auch die Geschwindigkeit der Strömung.

In Niederschelden an der Bahnbrücke lag der Wasserpegel laut einer Hochwasserwarnmeldung am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei 168 Zentimetern – Tendenz weiter steigend. Den allerhöchsten Wert hatte der Wasserpegel der Sieg am Samstagnachmittag um 17 Uhr mit 187 Zentimetern, wobei in der Nacht, weil es für kurze Zeit nicht regnete, der Pegel wieder gefallen war. Auch in Dreis-Tiefenbach ist die Sieg angestiegen und wenn es – wie es die Wettervorhersage ankündigt – bis Mittwoch weiter regnet, dann droht auch hier Hochwasser und das Wiesengelände könnte sich in einen See verwandeln.

