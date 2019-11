Realschule Auf der Morgenröthe

Homepage: www.rsadm.de

Ort: im gemeinsamen Schulzentrum mit dem Gymnasium „Auf der Morgenröthe“, Höllenwaldstraße 100 in Siegen

Personal und Stundenplan

Schulleiter: Holger Engelbert

Zahl der Schüler: 305

Zahl der Lehrkräfte: 27

Zahl der Referendare: 4

Zahl der Klassen in der Sek. I: 12

Betreuung: Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe und Kreativzeit als Angebot für die Klassen 5/6 bis 15 Uhr

Individuelle Förderung: Unterricht in Kleingruppen, z.T. Einzelunterricht für Kinder mit Förderschwerpunkt durch Förderschullehrer; Förderstunden in den Hauptfächern für Klassen 5/6 für Schüler mit Bedarf; Förderstunden in den Hauptfächern für Klassen 10 zur Vorbereitung auf die Zentralen Abschlussprüfungen; Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlingskinder; Projekt „Schüler helfen Schülern“(Nachhilfeunterricht von ausgesuchten Zehntklässlern für jüngere Schüler)

Unterrichtszeiten: 7.45 – 13.00 Uhr / keine Ganztagsschule / 1.-4.Stunde als zwei 90-minütige Doppelstunden / 5. und 6.Stunde als 45-minütige Einzelstunden / gelegentlich Unterricht in der 7.Stunde bis 13.45 Uhr

Fremdsprachen: nglisch ab Klasse 5; Französisch für alle Schüler im 6.Schuljahr (verpflichtend); Französisch als wählbares Differenzierungsfach ab Klasse 7

Differenzierungsbereich: Französisch, Sozialwissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften

Praktischer Unterricht: Technik, Werken und Hauswirtschaft ab Klasse 8



Angebote und Schwerpunkte

Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag: Chor, Band, Nachwuchsband, Gitarre, Umwelt und Kleintiere, englisches Theater, Reiten, Mofa-Führerschein, Schulkiosk, wechselnde Sportangebote, Astronomie, Bibliothek, Technik

Berufsvorbereitung: Berufsfelderkundungstage ab Klasse 5, Potenzialanalyse in Klasse 8, Betriebspraktikum in Klasse 9, Bewerbungstraining, Assesement-Center, Einzelberatung durch Bundesagentur für Arbeit, Einzelberatung durch Lehrkräfte

Kooperationen: Sparkasse Siegen, Fa. Kleinknecht, Fa. Brillux, Barmer Ersatzkasse, Siegerländer Kleinpferdefreunde

Projekte: Streitschlichterausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung, „Vom Schüler zum Chef“, Konzerte, Sport- und Spieltage, Theateraufführungen, Bläserklasse

Verpflegungsangebote: Mensa für warmes Mittagessen

Was noch?

Besonderheiten: Kooperation mit dem Gymnasium in vielen Bereichen (zwei Schulen unter einem Dach), Möglichkeit, im eigenen Haus zum Abitur zu gelangen, überschaubare Schulgröße, Durchlässigkeit im eigenen Haus