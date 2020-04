Spezialeinheiten der NRW-Polizei und Kräfte der Düsseldorfer Polizei haben am Mittwochmorgen vier Verdächtige aus Tadschikistan festgenommen. Sie planten für den IS Terroranschläge in Deutschland. (Symbolbild).

Islamistischer Terror Festnahmen in Siegen: Ermittler sprengen IS-Zelle in NRW

Siegen. Fünf Männer aus Tadschikistan sollen für den IS Anschläge in Deutschland geplant haben. Festnahmen in Siegen, Werdohl und im Kreis Heinsberg.

Bei einer Razzia in mehreren NRW-Städten hat der Generalbundesanwalt vier Mitglieder eine Terrorzelle des Islamischen Staats festnehmen lassen. Die Verdächtigen hatten offenbar Anschläge auf das US-Militär und Einzelpersonen geplant. Zwei der Beschuldigten wurden in Siegen festgenommen, einer im Kreis Heinsberg und einer in Werdohl im Märkischen Kreis.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnungen der Beschuldigten sowie sechs weitere Objekte in NRW. Bei den IS-Unterstützern soll es sich laut Behörden um vier Männer aus Tadschikistan handeln. Sie werden noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter des BGH vorgeführt. Dieser entscheidet dann, ob die Verdächtigen in U-Haft kommen.

Ein fünfter Beschuldigter, ebenfalls aus Tadschikistan, sitzt bereits seit März 2019 in Untersuchungshaft. Die Anschlagspläne waren nach seiner Festnahme ins Stocken geraten. Wo er festgenommen wurde, dazu machen die Behörden keine Angaben, aus Ermittlerkreisen verlautete nur, dass das ursprüngliche Ermittlungsverfahren gegen ihn vom Landeskriminalamt geführt wurde. Also stand auch hier NRW im Fokus.

IS-Terrorzelle plante Anschläge auf US-Luftwaffe und Islam-Kritiker

Die Verdächtigen sollen sich im Januar 2019 dem „Islamischen Staat“ angeschlossen und eine Terrorzelle gegründet haben. Sie standen dabei laut Bundesanwaltschaft in Kontakt mit zwei hochrangigen IS-Führungsmitgliedern in Syrien und Afghanistan, von denen sie entsprechende Anweisungen erhielten.

Ursprünglich sollen sie geplant haben, nach Tadschikistan in den Heiligen Krieg zu ziehen. Dann hätten sie ihre Pläne geändert und Luftwaffenstützpunkte des US-Militärs in Deutschland ausgespäht sowie Mordanschläge unter anderem auf Islam-Kritiker ins Auge gefasst.

Verdächtige bestellten Material für Bombenbau im Internet

Um diese Pläne auch umzusetzen, hatten die Mitglieder der Terrorzelle bereits scharfe Schusswaffen und Munition besorgt. Außerdem wollten sie Sprengsätze bauen. Einige der Materialien hatten die Verdächtigen bereits im Internet-Versandhandel gekauft.

Zur Finanzierung ihrer Anschlagspläne und zur Unterstützung des Islamischen Staats in Syrien sammelten die Beschuldigten laut Bundesanwaltschaft Geld in Deutschland und schickten dies über die Türkei an die Terrorvereinigung. Um den IS zu finanzieren sollen die Männer auch einen mit 40.000 US-Dollar dotierten Mordanschlag in Albanien sollen die Beschuldigten geplant haben, der aber kurzfristig gescheitert ist. (mawo)