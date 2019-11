Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rares Druckerzeugnis

Und so gibt es den Nachklang zu 675 Jahren Unglinghausen – das Fest stieg am letzten Juni-Wochenende – zur Adventszeit: An einem Adventssonntag wird der Bürgerverein den 800-Seiten-Wälzer druckfrisch in der Bürgerbegegnungsstätte vorstellen.

Wer eines der 300 Bücher vorbestellt hat, kann es dann direkt auch mitnehmen. Um die 120 Exemplare – subventioniert mit einem „Heimatscheck“ des Landes für 33 Euro Verkaufspreis – sind dann noch frei zu haben. „Nachbestellen wird schwierig“, mahnt Elke Bruch.