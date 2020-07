Radweg von Wilnsdorf nach Rinsdorf bleibt nun doch offen

Wilnsdorf. Eigentlich sollte der Weg für fünf Jahre gesperrt werden. Jetzt bekommt er ein Baustellen-„Dach“.

Die Sperrung des Radweges zwischen Wilnsdorf und Rinsdorf, der seit 2015 mit Abstand von der Landstraße an den Rieselwiesen entlang führt, wird wieder aufgehoben.

Der Abschnitt unter der Autobahnbrücken-Baustelle bekommt eine Überdachung und bleibt somit befahrbar Landrat Andreas Müller hatte sich an den Niederlassungsleiter des Landesbetriebes Straßenbau, Ludger Siebert gewandt. Es sei nachzuvollziehen, dass Bauarbeiten Einschränkungen mit sich bringen. „Allerdings sollten am Ende nach Möglichkeit Lösungen gefunden werden, die alle Verkehrsteilnehmer im Blick haben und deren Bedürfnissen gerecht werden“, so Müller in seinem Schreiben an Siebert.

„Bei der zunehmenden Bedeutung des Radverkehres sollten wir noch einmal versuchen, auch für die Radfahrer eine bestmögliche Option zu finden. Zumal die Arbeiten an der Autobahnbrücke einige Jahre dauern werden“, heißt es in dem Brief weiter, „ob eine Verlagerung des Radverkehrs auf den ungesicherten Seitenstreifen der Landstraße tatsächlich die beste und einzige Möglichkeit ist, möchte ich Sie bitten noch einmal zu überprüfen.“ Das ist dann auch geschehen: Der Weg wird „eingehaust“. Die Radfahrer können die Baustelle gefahrlos passieren, ohne dass die Gefahr besteht,von herabfallenden Brückenteilen verletzt zu werden. Diese Maßnahme soll kurzfristig umgesetzt werden.

CDU zieht Antrag zurück

Die CDU-Fraktion hat ihren eigenen Antrag zum Thema zurückgezogen, nachdem der Landesbetrieb die Wiedereröffnung des Radweges angekündigt hat. Die CDU hatte vorgeschlagen, entlang der Landstraße einen etwa 1,5 Meter breiten provisorischen Radweg zu markieren, zu befestigen und durch Leitplanken von der Fahrbahn abzutrennen. Radfahrer dürften nicht der Gefahr ausgesetzt werden, ohne Schutz auf der stark befahrenen Landstraße fahren zu müssen – im Kurvenbereich sei schon einmal ein tödlicher Unfall passiert.

