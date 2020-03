Sein Markenzeichen ist der rote Schal mit vielen Ansteckern, seine Kamera ist rot, seine Schuhe sind es manchmal. Und nun auch das Hörgerät: Der „rote Roland“, als der der SPD-Kommunalpolitik er Roland Abel bekannt geworden ist, hat sich nun aus seinem liebsten Ehrenamt verabschiedet: 33 Jahre lang gehörte er der Veranstaltergemeinschaft für den lokalen Rundfunk an, über 20 Jahre war er ihr Vorsitzender.

Bei der Verabschiedungsfeier i Haus der Siegerländer Wirtschaft blieb es nicht aus, dass Anekdoten erzählt wurden. Abel foppte neue Mitarbeiter gern, wenn er sie zum ersten Mal traf und sich als „Hausmeister“ vorstellte. „Nun ja“, soll da mal eine junge freie Mitarbeiterin gesagt haben, „wenn er der Hausmeister ist und im feinen Outfit mit roten Schal herumläuft, dann kann er ja hier im Hause nicht viel zu tun haben.“ Dass sie den Chef der Veranstaltergemeinschaft und damit den ehrenamtlichen Intendanten von Radio Siegen vor sich hatte, erfuhr sie dann sehr schnell.

Als eine der ersten Stationen in NRW auf Sendung

Chefredakteur Rüdiger Schlund begrüßte zur Verabschiedungsfeier nicht nur von Roland Abel, sondern auch von seinem langjährigen Stellvertreter Wulf Dietrich, unter anderem auch die stellvertretenden Landrätin Jutta Capito, Bürgermeister Steffen Mues, den Programmdirektor von Radio NRW Thomas Rump sowie Dr. Horst Bongardt und Timo Naumann vom Verband Lokaler Rundfunk. Und, das war der besondere Wunsch von Roland Abel, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Senders.

Siegen und Umland Zur Person Roland Abel ist im Kreuztaler Stadtteil Fellinghausen zu Hause. Der heute 73-Jährige ist Mitglied des Kreistags und war bis 2011 auch 34 Jahre lang Mitglied des Kreuztaler Rates und in beiden Gremien Ausschuss- und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Außerdem vertrat er den Kreis im Regionalrat,.

Abels Nachfolger Thomas Griffig erinnert an das Jahr 1987, als Abel und Dietrich Gründungsmitglieder der Veranstaltergemeinschaft wurden, Dietrich als Vertreter der evangelischen Kirche, Abel als einer von zwei Vertretern des Kreistags. In NRW wurde ein Zwei-Säulen-Modell für den lokalen Rundfunk eingeführt, in dem die Veranstaltergemeinschaft als Vertretung gesellschaftlicher Gruppen über Programm und Personal bestimmt und Betriebsgesellschaft die Geschäfte führt.

Oberkreisdirektor Karlheinz Forster hatte zu der Gründungsversammlung für die Veranstaltergemeinschaft eingeladen und zugleich den Betritt des Kreises zur Betriebsgesellschaft veranlasst, die den wirtschaftlichen und technischen Betrieb verantwortet. Neben Kreis und Stadt sind dort die Zeitungsverlage vertreten, die im Verbreitungsgebiet des Senders aktiv sind, wobei sich die Größe der Beteiligung nach der damaligen Auflage der Print-Produkte bemisst. Im Januar 1990 bekam Radio Siegen als einer der ersten Sender Lizenz, ab Juli wurde gesendet. „All das haben Roland Abel und Wulf Dietrich mit auf den Weg gebracht“, sagte Thomas Griffig, „man kann deshalb nach fast 33 Jahren gemeinsamer Verantwortung wahrlich von einer Lebensleistung sprechen.“

Wulf Dietrich war seit 1998 dabei

Zu Wulf Dietrich meinte Griffig: „Ihre Frau appellierte damals an ihr Pflichtbewusstsein und bestärkte Sie, Verantwortung bei Radio Siegen zu übernehmen. Nachdem auch der damalige Superintendent Achenbach Sie unterstützte, die Evangelischen Kirchen Siegen und Wittgenstein in der Mitgliederversammlung zu vertreten, war die Entscheidung für Sie gefallen“. Seit 1998 war Pfarrer Wulf Dietrich stellvertretender Vorsitzender. Ganz so begeistert sei er damals nicht gewesen, als er von Hans-Jürgen Beineke, Roland Abels Vorgänger, angesprochen wurde – denn eigentlich wollte Wulf Dietrich vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des neu eröffneten Evangelischen Hospizes schulen und begleiten.

Neben vielen Geschenken erhielten Roland Abel und Wulf Dietrich vom Verband Lokaler Rundfunk Nordrhein-Westfalen Urkunden überreicht.

