Polizeirätin übernimmt Spitzenposten in Siegen

Siegen-Wittgenstein. Nathalie Paesler ist in Köln groß geworden. Bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein ist sie nun Chefin des Leitungsstabes.

Von Bonn nach Siegen hat Nathalie Paesler ihre berufliche Laufbahn geführt. Die 32-Jährige ist neue Leiterin des Leitungsstabes der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein. Landrat Andreas Müller, Leiter der Kreispolizeibehörde, und der Leitende Polizeidirektor Thomas Gutsfeld, Abteilungsleiter Polizei, haben die neue Kollegin jetzt offiziell begrüßt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir freuen uns sehr, dass mit Frau Paesler erneut eine junge Polizeirätin zu uns gekommen ist“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei, „so ist es uns möglich, die für unseren Einsatzbereich so wichtige Funktion der Leiterin des Leitungsstabes erneut mit einer Beamtin des höheren Dienstes zu besetzen.“

Rechte Hand des Polizeidirektors

Die gebürtige Kölnerin hat in Bonn und in ihrer Heimatstadt Rechtswissenschaften studiert und im Rahmen ihres Referendariates erste polizeiliche Eindrücke im Polizeipräsidium Bonn gesammelt. Diese Erfahrungen waren für sie so beeindruckend, die juristische Tätigkeit aufzugeben und einen beruflichen Weg bei der Polizei NRW einzuschlagen. Direkt nach ihrem zweiten juristischen Staatsexamen im Februar 2018 erfolgte der Einstieg in den höheren Dienst der Polizei NRW.

Nach einer zweieinhalbjährigen Ausbildung mit praktischen Einblicken in den Streifendienst, die Kriminalkommissariate und die Arbeitsweise des Innenministeriums NRW wechselte Polizeirätin Paesler nun nach Siegen. In ihrem neuen Amt unterstützt sie Thomas Gutsfeld bei der strategischen Ausrichtung der Behörde. Der Leitungsstab ist das primäre Beratungsorgan des Abteilungsleiters und unterstützt diesen bei zentralen Steuerungsaufgaben, beim Krisenmanagement und berät ihn in Grundsatzangelegenheiten.

Strategie und Öffentlichkeitsarbeit

Die Aufgaben im Leitungsstab unterteilen sich auf die zwei Sachgebiete „Behördenstrategie/Behördencontrolling“ sowie „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“. Mit Blick auf die kommenden Dienstjahre bei der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein bekräftigt die Polizeirätin: „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und bin gespannt, welche Herausforderungen auf mich warten. Die Kolleginnen und Kollegen erlebe ich als sehr aufgeschlossen und freundlich, die Landschaft in Siegen-Wittgenstein ist als malerisch und wunderbar weitläufig. Die Obernautalsperre habe ich bereits bei herrlichem Sonnenschein und herbstlich eingefärbter Waldlandschaft erkunden können. Mein ‘Kennenlern-Prozess’ ist aber noch nicht abgeschlossen und ich freue mich, mehr von der Region, den Menschen und der Umgebung kennenzulernen.“

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.