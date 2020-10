Podcasts aus Siegen: So vielfältig ist das Angebot

Pod- was? Podcast! „Pod“, angelehnt an den tragbaren Audioplayer „iPod“ und „cast“, hergeleitet vom englischen „Broadcast“ – „Sendung“. In der Bahn, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit oder während des Aufräumens in den eigenen vier Wänden: Podcasts sind überall abrufbar, unterhalten oder informieren. Oder beides.

In den vergangenen Jahren sind Podcasts vermehrt im Internet bei Diensten wie Spotify, Deezer und Apple Podcast zu finden. Meist unterhalten sich zwei, drei Menschen über ein bestimmtes Thema und teilen ihre Meinung mit. Es gibt aber auch Formate, in denen einfach drauflosgeredet wird, ohne Konzept. Genauso gibt es Podcasts mit Themenschwerpunkten, etwa das Nacherzählen von Mordfällen, oder Sport als Hauptthema.

Auch in Siegen gibt es Menschen, die den Schritt vors Mikro gewagt haben. Wir stellen Ihnen heute einige vor – und freuen uns über weitere Anregungen zu Siegerland-Podcasts: siegen.

Siegenconnects schafft Kommunikationsplattform

„Was ist schlimmer als Verlieren? Siegen.“ Diesen Spruch haben vier Studierende aus Siegen gehörig satt. Neores Al-Khafaji, Tim Scheffel, Wilco van de Burgwal und Dominik Preiß starten vor eineinhalb Jahren die Instagramseite „Siegenconnects“. Al-Khafaji ist BWL-Studentin, zog fürs Studium nach Siegen: „Ich habe oft mitgekriegt, dass Siegen als Pendlerstadt und als langweilig wahrgenommen wird. Hier soll man außerdem nicht gut Leute kennenlernen können.“

Im Podcast "Siegenconnects" Tim Scheffler (links) und die Gastronomen Sebastian Weiss und Markus Boßlet von der Restaurant Bar Siegen. Foto: Siegenconnects

Mit dem Instagramauftritt will die „Siegenconnects“-Gruppe die Stadt in allen Facetten vorstellen und es Unternehmen ermöglichen, sich auf der Plattform zu präsentieren. „Die Seite soll wie ein digitales Stadtmagazin verstanden werden. Wir arbeiten im Moment noch an einer Internetseite, die noch mehr Möglichkeiten zum Austausch bietet“, sagt Al-Khafaji. Niemand soll ausgeschlossen werden, eine Zielgruppe ist daher nicht definiert. Größtenteils seien es junge Menschen und kleine Unternehmen.

Siegener Persönlichkeiten zu Gast

Neben der Instagramseite mit zur Zeit um die 1800 Abonnenten gibt es den Podcast „Siegenconnects“ auf Spotify. Dort werden Persönlichkeiten aus der Stadt vorgestellt: DJ Danny Chris zum Beispiel oder die Gründerinnen Julia Schander und Lilli Grabowitz von „Bowlilicious“, die von ihrer Arbeit und ihrem Leben in Siegen berichten. Die Audiofolgen haben eine Länge von ungefähr zwanzig Minuten.

„Wir wollen mit dem Podcast eine Kommunikationsplattform schaffen. Es kann dann unter einem Beitrag bei Instagram, eine Diskussion über die Folge stattfinden oder es können Fragen gestellt werden“, sagt Al-Khafaji.

Siegener Lauschbuben: Einfach frei Schnauze

Lausebuben? Freche Jungs! Daran angelehnt entstand der Name des Podcasts, nur sind es eben die „Lauschbuben“: Einfach drauf los quatschen, ohne Konzept. Das ist der Podcast von Lukas Federhen und Florian Rubens, beide moderieren die „Morningshow“ bei Radio Siegen. „Im Radio haben wir feste Themen, aber wir wollten Themen zu besprechen, die uns persönlich beschäftigen“, sagt Federhen (26).

Lukas Federhen und Florian Rubens von Radio Siegen haben ihren eigenen Podcast. Foto: Lauschbuben

Durch das freundschaftliche und lockere Verhältnis der beiden Hörfunker entsteht ein ungezwungenes Gespräch. „Es ist kein wissenschaftlicher Podcast. Wir wollen einfach drauf los labern. Natürlich stehen ab und zu auch ernstere Themen wie ‘Black Lives Matter’ auf dem Plan, weil wir einfach wichtig finden, über solche Themen intensiver zu reden“, sagt Florian Rubens.

Siegener Podcast erscheint wöchentlich

Zu solchen Spezialfolgen laden die beiden „Lauschbuben“ auch gerne mal Gäste ein. Rubens und Federhen haben sich mit der Zeit eine richtige Fangemeinde aufgebaut, auf Anfrage sind sogar Merchandiseartikel auf ihrer Homepage erhältlich.

Die Podcaster machen alles selbst, von der Aufnahme bis zum Schnitt und der Gestaltung der Homepage. Folgen, die gut laufen haben Hörer im vierstelligen Bereich. Den Podcast gibt es seit eineinhalb Jahren überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Die Länge einer Folge variiert zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Jede Woche erscheint eine neue Folge.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum mit dem Podcast: Südwestfalen Digital

Sonja Riedel hat mal beim Radio gearbeitet. Jetzt macht sie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum der Uni Siegen. Da sie selbst Podcasts wie „Fest und Flauschig“ oder „Herrengedeck“ hört, hatte sie die Idee, einen Podcast über Digitalisierung und Mittelstand ins Leben zu rufen. Es sind Themen, mit denen sich das Kompetenzzentrum beschäftigt. So ging es zum Beispiel um das dreijährige Bestehen des Zentrums: Wie die Arbeit bis jetzt gelaufen ist und wie es weitergeht.

Sonja Riedel (vorne links) spricht mit ihren Gästen über die Arbeit des Kompetenzzentrums. Foto: Südwestfalen Digital Podcast

Im Vorfeld schreibt Riedel immer ein Konzept und überlegt sich Fragen für ihre Gäste, die meist Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind.

Siegenerin will für neue Themen begeistern

Mit dem Podcast möchte sie einen Blick auf die Themen des Kompetenzzentrums geben und den Hörern Aspekte der Arbeit des Zentrums näher bringen. Der Podcast soll die Hörer vor allem für neue Themen begeistern.

„Ich habe schon öfter auf Events von kleinen und mittleren Unternehmen positives Feedback zum Podcast erhalten“, sagt Sonja Riedel. Der Podcast erscheint einmal im Monat und hat eine Folgenlänge von ungefähr einer halben Stunde.

Wasserpfeife um Viertel vor Halb in Siegen

„Komm mal so um Viertel vor, halb so um den Dreh.“ Durch diese Aussage entstand der Name des Podcasts: „Viertel vor Halb“. Die Siegener Ibrahim El-Chartouni und Fynn Engelkes haben den Podcast vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen, weil sie viel Zeit miteinander verbringen und etwas Kreatives machen wollten. Während eine Wasserpfeife blubbert – das sich durch alle bislang 38 Folgen – reden Engelkes und El-Chartouni über alles mögliche.

So unterschiedlich wie die Themen sind auch die Podcaster: El-Chartouni ist 33 Jahre alt und stammt aus dem Libanon, Engelkes ist 22 und geborener Siegerländer. „Das macht unsere Freundschaft aus“, sagt Ibrahim El-Chartouni. „Ursprünglich wollten wir einen Youtube-Kanal eröffnen. Aber das ist sehr zeitintensiv. Dann kam uns die Idee für einen Podcast.“ Die Folgen bestehen aus lockeren Gesprächen der Freunde. Ab und zu gibt es Spezialfolgen mit Gästen. Über Bekannte entstand etwa der Kontakt zu Hassan Akkouch: Der Schauspieler und Tänzer ist aus der Serie „4 Blocks“ bekannt.

Die Siegener Ibrahim El-Chartouni und Fynn Engelkes sitzen gerne bei einer Wasserpfeife zusammen und nehmen ihren "Laberpodcast" auf. Foto: Viertel vor Halb

Siegener Podcast mit professionellem Vertrieb

Es geht um Fußball, Musik, Zocken und wichtige Fragen des Lebens. „Es kann sein, dass wir mit Katzenklos einsteigen und enden mit der Liste der fünf wichtigsten Dingen im Leben“, sagt Fynn Engelkes. Kategorie-Spiele sollen unterhalten: In einer Folge sollen sie sich zwischen Kaffee, Wasser oder Softdrinks entscheiden – lebenslänglich. Fiktiv natürlich. „Durch solche Spiele werden die Zuhörer im besten Fall Teil unseres Gesprächs und überlegen, wie sie geantwortet hätten“, sagt Engelkes.

Die beiden haben einen Vertrieb für ihren Podcast, der die Qualität der Aufnahmen verbessert und anschließend auf allen Plattformen verbreitet. Das spare Zeit, so Ibrahim El-Chartouni. Bei vier Folgen im Monat erreichen sie momentan um die 400 bis 500 Menschen. Sie überlegen, demnächst eine Folge mit Live-Publikum aufzunehmen.

Hier gehts zu den Podcasts:

Podcasts gibt es auf Plattformen wie Spotify, iTunes oder Google Podcast zu hören. Sie sind grundsätzlich kostenlos. Im Folgenden haben wir für Sie die direkten Links zu den Siegener Podcasts zusammengefasst:

Siegenconnects: https://open.spotify.com/show/0YGlJrN2SBPXXeFTFLwrWe

Viertel vor Halb: https://open.spotify.com/show/2B7NMn9iOu1btcNDVCqTqW

Die Lauschbuben: https://open.spotify.com/show/4ggZVu1xlB6gkS59sGSBEE

Podcast Südwestfalen Digital: https://open.spotify.com/show/5bpFSTLlWG1fHMeNmvrP8m?si=cE8grYGTSZynXTTU7GqHSA

