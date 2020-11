Oktoberwetter in Siegen: Viel Regen, aber lang nicht genug

Willi Bürger hat die Daten der Wetterbeobachtungsstation an der Realschule am Oberen Schloss in Siegen ausgewertet. Der Oktober 2020, so sein Fazit, war nach dem Februar erst der zweite zu nasse Monat 2020, was aber noch längst nicht ausreiche, das Niederschlagsdefizit auszugleichen. „Er war wieder etwas warm, aber die Sonne ließ sich nur selten blicken. Fürwahr kein Goldener Oktober.“

Die Temperaturen im Oktober 2020 in Siegen

Die Durchschnittstemperatur im Oktober betrug 9,8 ° C. Das sind 0.7° mehr als der 30-Jahre Durchschnitt (1981-2010) von 9,1°. Die wärmsten Tage waren der 22. mit 15,7° und der 2. mit 13,6°, die Monatshöchsttemperatur wurde am 22. mit 19,6° gemessen. Es gab damit keinen Sommertag mehr mit mehr als 25°.

Der kälteste Tag war der 17. mit 4,8° im Tagesschnitt, die Tiefsttemperatur wurde am 17. mit 1,1° gemessen, am Boden mit -1,4°. Der Oktober 2020 hatte somit noch keinen Frosttag mit Minustemperaturen. Normalerweise hat der Oktober in Siegen 1,5 Frosttage. Zum Vergleich: Der kälteste Oktober seit 1970 war der Oktober 1974 mit nur 4,6° im Schnitt, der wärmste waren die Oktober 2001 und 2006 mit 12,4.

Die Niederschläge: 129,7 Liter je Quadratmeter Regen in Siegen

Es regnete im Oktober insgesamt 129,7 Liter je Quadratmeter. Damit war der Niederschlag um 37,6 Liter höher als der 30-Jahre-Durchschnitt von 92,1 Litern. Es fielen 141 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Nach dem regenreichen Februar war es erst der zweite Monat, der über dem 30-Jahres-Schnitt lag. 1985 regnete es im Oktober mit 19 Liter pro Quadratmeter am wenigsten.

Den höchsten Oktober-Niederschlag gab es in Siegen 1988 mit 292 Litern pro Quadratmeter. Die höchsten Tagesniederschläge fielen am 6. mit 14,2 Litern pro Quadratmeter und am 7. mit 12,5 Litern pro Quadratmetern. Die Niederschläge verteilten sich auf 25 Tage.

Wind und Sonne: Kein Sturm, wenig Licht in Siegen

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde am 4. mit 6,6 Stundenkilometer gemessen, was der Windstärke 8 auf der Beaufort-Skala entspricht. Windstärke 8 gab es sonst nicht.

Die Sonne schien im Oktober insgesamt nur 39 Stunden, Minusrekord an der Station seit Bestehen 2003. Rekord ist 2005 mit 177 Stunden. In NRW schien sie in diesem Jahr durchschnittlich 50 Stunden, eigentlich sollten es im Mittel 107 Stunden sein.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.