Nikolaikirche Siegen: Turmblasen in kleiner Besetzung

Es ist bereits Tradition, dass an jedem Adventssamstag um 17 Uhr die Turmbläser vom Turm der Nikolaikirche Advents- und Weihnachtslieder spielen. Diesmal traten jedoch am Samstag, 28. November, aufgrund der Corona-Pandemie mit nur vier Bläserinnen und Bläsern auf.

In den vielen Jahren oben auf dem Turm haben die Turmbläser zwischen strahlendem Sonnenschein, Sturm, Regen, Gewitter, Schnee und Temperaturen unter 10 Grad minus schon alles erlebt. In diesem Jahr erklommen Lorena Müller (Posaune), Daniel Herrmann (Posaune), Thomas Rosenthal (Trompete) und Marina Klekthu (Trompete) vom Bläserensembles „pian e forte“ die engen Gänge im Turm.

Weitere Siegerländer Bläsergruppen an kommenden Adventssamstagen

Am kommenden Samstag, 5. Dezember, spielt der CVJM-Posaunenchor Kaan-Marienborn unter Leitung von Simon von der Heyden auf dem Turm. Am 12. Dezember ist der Bläserkreis Siegen-Mitte (Leitung Gert Mudersbach) an der Reihe und am 19. Dezember folgt dann der CVJM-Posaunenchor Oberschelden unter Leitung von Nils Plaum.

