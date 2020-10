Sonntag 10 Uhr in Neunkirchen. Die Presbyter stehen am Eingang der evangelischen Kirchen und müssen die personenbezogenen Daten von jedem Besucher aufnehmen. Da kann sich schnell mal ein Stau bilden. So schildert Simon Plasger einen Kirchenbesuch in seiner Gemeinde unter Coronabedingungen – bis vor 14 Tagen. Er hat ein Online-Ticketsystem für die Kirchen entwickelt, damit die Nachverfolgung im Falle einer Coronainfektion einfacher und sicherer verläuft und die Kirche mehr Leute hereinlassen darf.

Weniger Platz in der Kirche in Neunkirchen

Die „normale“ Corona-Kapazität der evangelischen Kirche Neunkirchen liegt bei 108 Sitzplätzen. „Wir hatten Bänke, die waren für drei Einzelpersonen ausgewiesen, andere für zwei Doppelplätze, also zweimal zwei Personen aus einem Hausstand, kürzere Bänke entsprechend weniger“, erzählt Simon Plasger, der Informatiker ist und ehrenamtlich in der Kirche mithilft.

Die Registrierung von Hand im Vorfeld eines Gottesdiensts – die Erfassung aller personenbezogenen Daten – sei ziemlich zeitintensiv gewesen. Die Menschen wurden nach der Registrierung zu ihren Plätzen in der Kirche geführt, aber bisher wurde nicht festgehalten, wer wo genau gesessen hat. „Falls jemand mit Corona in die Kirche gekommen wäre, hätten wir alle Gäste informieren und alle hätten sichµ testen lassen müssen“, betont Simon Plasger.



Die Lösung für die Neunkirchener

Schnellere Erfassung, bessere Nachverfolgbarkeit, höhere Übersichtlichkeit, effizientere Ausnutzung der Kapazität: Das waren die Ziele des Informatikers. An einem freien Tag Ende Juli dachte er sich das Online-Ticketsystem aus. Innerhalb von drei Tagen programmierte er eine Webseite: „Die Kirchbesucher können sich vorab auf der Webseite registrieren und somit für den nächsten Gottesdienst anmelden“, erzählt Simon Plasger. Ihnen wird dann ein Onlineticket mit einem QR-Code per Mail zugeschickt, das sie am Eingang der Kirche vorzeigen. So kann im Vorfeld schon eingeschätzt werden, wie viele Leute kommen werden und wie viele freie Plätze es noch gibt. „Für Leute, die keinen Internetzugang haben, liegen immer noch Zettel am Eingang der Kirche aus. Ungefähr 30 Prozent füllen den Bogen noch handschriftlich aus, würde ich mal schätzen“, sagt Plasger.

Link zum Ticket-System Die Online-Registrierung für einen Gottesdienst kann schon sieben Tage im Voraus erfolgen – oder man registriert sich noch kurz vor Beginn der Veranstaltung vor Ort. Für die Weihnachtsgottesdienste sind längere Vorlaufzeiten für die Registrierung geplant. Den Link zum Onlineticket-System finden Sie hier: anmeldung.neunkirchen-evangelisch.de

Das System hält fest, wer in welcher Reihe sitzt. So kann im Falle eine Infektion nachvollzogen werden, wo diejenige Person gesessen hat und welche Leute sich im direkten Umfeld aufhielten, die sich dann ebenfalls testen lassen müssten. Die Kirche kann ihre Sitzplätze nun auch besser planen. „Nehmen wir mal an, es kämen nur Familien mit mehreren Familienmitgliedern zu einem Gottesdienst – fast ausgeschlossen, aber nehmen wir es mal an. Dann könnten wir die Kirche mit 250 Personen füllen. Wenn aber nur Einzelpersonen kommen, dann wären es nur 88 Menschen“, erklärt Simon Plasger. Besonders praktisch würde das Ticketsystem jetzt in der Weihnachtszeit werden.

Positive Rückmeldung für den Neunkirchener

Das Ticketsystem läuft jetzt seit zwei Wochen. „Es kamen Gäste von außerhalb zu uns in den Gottesdienst und lobten, dass wir sehr modern sind“, sagt Plasger. Die ein oder andere Beschwerde gab es am Anfang, als den regelmäßigen Kirchgängern klar wurde, dass sie keinen Anspruch auf ihren Stammplatz haben. Aber nach ein paar Erklärungen der Vorteile des Systems ließen sich auch diese Gemeindemitglieder überzeugen. Grundsätzlich habe es sehr viele positive Rückmeldungen gegeben, unterstreicht der Informatiker. Er möchte noch weiter an seinem System arbeiten. In der Weihnachtszeit soll es Konzerte in der Kirche geben. Dann soll es möglich sein, dass Tickets im Vorfeld über das System gekauft werden können.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben wohl schon mehrere Gemeinden von den Onlinetickets erfahren: „Die Gemeinden fanden das System ebenfalls interessant, aber konkrete Pläne über eine Verbreitung gibt es noch nicht“, sagt Plasger. Er hat noch kein Vermarktungskonzept für die Webseite entwickelt.

