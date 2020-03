Bevor das Auto aus dem Schaufenster in der Kölner Straße in Struthütten herausgezogen werden kann, muss ein Statiker hinzugezogen werden.

Unfall Neunkirchen: Auto fährt in Schaufenster – drei Verletzte

Struthütten . Der Polizei kommt in Struthütten ein überschnelles Auto entgegen – bevor sie den Fahrer anhalten kann, fährt der in ein Schaufenster hinein.

Eine riskante Autofahrt endet im Schaufenster eines Ladens, drei Menschen werden verletzt: Am Freitagmorgen gegen 1.40 Uhr kommt einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Wilnsdorf auf der Kölner Straße in Struthütten ein offensichtlich zu schnell fahrender Audi auf deren Fahrspur aus Richtung Herdorf entgegen. Noch bevor die Beamten wenden konnten, um das Fahrzeug zu kontrollieren, war es schon nicht mehr in Sichtweite.

Statiker muss Haus begutachten

Bei der anschließenden Abfahrt der Straße wurde der verunglückte Audi in einer Schaufensterscheibe eines Hauses gesichtet. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 19-jährige Fahrer wesentlich zu schnell gefahren war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das Haus fuhr. Ein 26-jähriger Beifahrer wurde schwer, der Fahrer und ein weiterer 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Der Pkw konnte erst nach Freigabe durch einen Statiker aus dem Haus geborgen werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf etwa 80.000 Euro. Aufgrund seiner riskanten Fahrweise wurde dem Unfallverursacher der Führerschein abgenommen.

