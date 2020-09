Neues Programm der Christlich-Jüdischen Siegerland liegt vor

Das Gedenken am Platz der Synagoge findet am 10. November statt.

Siegen. Fortbildungen, Vorträge und eine Tagesfahrt bietet die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (CJZ) im neuen Programm.

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (CJZ) ist in ihr neues Halbjahr gestartet. Das steht auf dem Programm.

Für Dienstag, 22. September, 19 Uhr lädt die CJZ gemeinsam mit der Erwachsenenbildung im Ev. Kirchenkreis Siegen, dem Schulreferat der Ev. Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein und dem Dekanat Siegen ins Haus der Kirche, U1, Burgstraße 21 in Siegen ein. „Was kommt nach den Zeitzeugen?“ Dieser Frage hat sich der Verein Zweitzeugen gewidmet und mit seinem didaktischen Konzept der „Zweitzeug*innenschaft“ einen Ansatz gewagt. Die Veranstaltung bietet Interessierten und Kooperationspartnern die Möglichkeit, sich informieren zu lassen und gemeinsam zu überlegen, wie das Thema weiter ausgerollt werden kann.

Siegen: Gedenkveranstaltung am 10. November am Platz der Synagoge

Am Mittwoch, 7. Oktober, findet von 13.30 bis 18.30 Uhr eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrer und Lehrerinnen statt. Unter dem Titel „Niemand regiert die Welt. Politische Bildung gegen Antisemitismus und Verschwörungstheorien in Sozialen Netzwerken“ erläutert Tom David Uhlig, Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, Wissenswertes. Ergänzt wird der Vortrag um einen kurzen Beitrag zum Thema „islamisierter Antisemitismus“. Emetullah Hokkaömeroglu von der Integrationsagentur der AWO Siegen und Gül Ditsch vom Antidiskriminierungsbüro Siegen/VAKS stehen als Referentinnen zur Verfügung. Veranstaltungsort ist das Ev. Gemeindezentrum Christus-Kirche, Obenstruthstraße 8 in Siegen. Die Kosten für die Teilnahme betragen zehn Euro.

Anmelden per Mail Anmeldungen nimmt die Gesellschaft für für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland immer dienstags und donnerstags entgegen. Entweder per E-Mail an c jz.siegen@t-online.de oder am Telefon unter unter 0271/20100. Alle Veranstaltungen finden unter den geltenden Corona-Schutzvorschriften statt.

Für Dienstag, 10. November, 16 Uhr kündigt die CJZ gemeinsam mit dem Aktiven Museum Südwestfalen die Gedenkstunde am Platz der Synagoge, Obergraben 10 in Siegen, an. Die Ansprache hält Mehmet Daimagüler. Das Kaddisch spricht Alon Sander. Die Freie christliche Schule Kaan-Marienborn beteiligt sich an der Programmgestaltung. Die Veranstaltung ist anmeldefrei. Abends lädt die Gesellschaft in Kooperation mit dem Gebrüder-Busch-Kreis zu dem Volksstück „die Judenbank“ ins Gebrüder-Busch-Theater, Bernhard-Weiss-Platz 1 in Dahlbruch, ein.

Tagesfahrt von Siegen nach Gelsenkirchen

Weiter geht es am Donnerstag, 12. November, 19 Uhr mit dem Vortrag „BDS & Co. Boykottkampagnen gegen Israel und ihre fragwürdigen Hintergründe“. Alex Feuerherdt erläutert die Entstehung, die Hintergründe und die Auswirkungen dieser Boykott- und Delegitimierungskampagnen. Veranstaltungsort ist der Raum U1 im Haus der Kirche, Burgstraße 21 in Siegen.

Am Freitag, 20. November, geht es auf eine Tagesfahrt nach Gelsenkirchen. Zunächst besuchen die Teilnehmer die Schalke-04-Veltins-Arena. Dort wird beleuchtet, wie der Fußballverein Extremismus und Antisemitismus begegnet. Anschließend ist die jüdische Gemeinde in Gelsenkirchen das Ziel. Eine Führung, Shabbatfeier mit Kiddusch stehen auf dem Programm. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Hallenbad Löhrtor.

„Der Exodus der Juden aus der arabischen Welt und dem Iran – Diskriminierung, Flucht und Vertreibung“ lautet der Titel der letzten Veranstaltung des Halbjahresprogramms. Der Vortrag des Politikwissenschaftlers Dr. Stephan Grigat aus Passau skizziert die Situation der Juden in den arabischen Gesellschaften und dem Iran und thematisiert die Bedeutung der arabisch-jüdischen Flüchtlinge für Israel. Zudem geht er der Frage nach, warum das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge aus den arabischen Ländern und dem Iran bisher kaum Beachtung findet. Los geht es am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr in der Ev. freikirchlichen Gemeinde, Weststraße 11 in Siegen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.