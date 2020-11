Die Stadt Siegen baut ihre Radwege im Stadtgebiet weiter aus. Gemeinsam mit der Stadt Freudenberg und dem Landesbetrieb Straßen NRW wurden jetzt die Vorplanungen für den Ausbau des Geh- und Radweges zwischen Langenholdinghausen und Oberholzklau aufgenommen.

Die etwa drei Kilometer lange Verbindungsstrecke, die aktuell noch aus einem nicht befestigten Feld- und Waldweg besteht, soll eine drei Meter breite Asphaltbefestigung erhalten, die künftig sowohl Radfahrer als auch Spaziergänger nutzen können. Rund 350 Meter der Strecke liegen auf Siegener Stadtgebiet, der übrige Teil gehört zu Freudenberg . Die gesamten Baukosten, laut Angaben der Siegener Verwaltung etwa 1,2 Millionen Euro, trägt der Landesbetrieb Straßen NRW aus dem Fördertopf für Bürgerradwege. Planung und Bau der gesamten Strecke wird die Stadt Siegen übernehmen.

Landesbetrieb Straßen NRW bereitet Planung für neuen Radweg vor

Aktuell ist der Landesbetrieb Straßen NRW damit beschäftigt, die Vereinbarung zur Projektabwicklung aufzusetzen. Nach der Unterzeichnung erstellen Siegen und Freudenberg die Planungsvereinbarung, bevor in die weiteren Verfahrensschritte eingestiegen werden kann.

Siegens Bürgermeister Steffen Mues sieht die geplante Maßnahme als logische, konsequente Fortsetzung des Weges, den die Stadt Siegen gerade in den letzten Jahres zur Förderung des Radverkehrs eingeschlagen hat. Jüngste Maßnahme in diesem Zusammenhang war die Runderneuerung des Siegtalradwegs in Eiserfeld, der im September freigegeben wurde. „Wir wollen das Radfahren bei uns insgesamt attraktiver machen, das Rad als Fortbewegungsmittel in der City voranbringen. Wenn man, wie in diesem Fall, durch einen ertüchtigten Radweg zugleich eine schöne, grüne Landschaft erkunden kann, ist das optimal – ein Gewinn für die Einheimischen wie für ihre Gäste!“

Zusammenarbeit Siegen – Freudenberg ein Gewinn für die Städte

Nicole Reschke, Bürgermeisterin der Stadt Freudenberg , liegt die Verbindung zwischen den einzelnen Ortschaften und den angrenzenden Kommunen am Herzen: „Wir haben uns vorgenommen, neue Radwege anzulegen und vorhandene sicherer zu machen. Ich freue mich, dass wir auf 2,6 Kilometern ein Angebot schaffen werden, was sicherlich viele Pendler aber auch Freizeitfahrer nutzen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Siegen ist dabei ein Gewinn für alle.“

Die Corona-Krise hat vielerorts im Siegerland eine Entwicklung beschleunigt, die zuvor bereits ihren Anfang genommen hatte: Gerade das E-Bike ermöglicht auch Alltagsfahrten in der bergigen Landschaft für weitere Bevölkerungsteile. Radfahrer gehören immer mehr zum Straßenbild.

Durchgängige Radwege verbindungen zwischen Ortsteilen und Kommunen – idealerweise baulich getrennt von der Autostraße – stehen für Fahrradfahrer ganz oben auf der Agenda, hatten mehrere Mobilitätsbefragungen, etwa der Stadt Siegen und des Kreises ergeben. Gerade in den zentralen Tallagen von Siegen ist es aber zumindest nicht ganz unproblematisch, aufgrund des begrenzten Verkehrsraums neue Trassen anzulegen; dem Auto Platz wegzunehmen wird auch politisch immer wieder diskutiert.

Radverkehrskonzepte für bessere Verbindungen in Siegen-Wittgenstein

Ziel ist es, den U mweltverbund zu fördern und den Anteil des Autos am gesamten Verkehrsaufkommen zu senken . Vom Bahnhof ins Industriegebiet Leimbachtal etwa wird nächstes Jahr eine Direktverbindung für Radfahrer umgesetzt.

Auch der Kreis hat das Thema Radwegenetz auf die Agenda gesetzt und nimmt dabei naturgemäß die gesamte Region in den Blick, um Verbindungen zwischen den Kommunen zu schaffen – durch nachbessern vorhandener, durchaus lückenhafter Radwege und auch den Neubau. Das NRW-Verkehrsministerium hat bereits Unterstützung zugesagt für einen Radschnellweg von Nord nach Süd durch das Siegerland, von Littfeld bis Betzdorf . Anfang 2021 soll der Plan für das kreisweite Streckennetz, entstanden in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in Siegen -Wittgenstein, fertig sein.

