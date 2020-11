Neue Siegener Innenstadt-Großgemeinde heißt „Lukas-Gemeinde“

Die Nikolaikirche in Siegen: Die Gemeinde fusioniert Anfang 2022 mit Christus und Erlöser zu einer neuen Innenstadtgemeinde.

Siegen. Die evangelischen Siegener Kirchengemeinden Christus, Erlöser und Nikolai fusionieren Anfang 2022. Presbyterien fassen die Grundsatzbeschlüsse.

„Evangelische Lukas-Kirchengemeinde Siegen“ soll die neue Kirchengemeinde heißen, zu der die bisherigen Gemeinden Christus, Erlöser und Nikolai Anfang 2022 fusionieren.

Innerhalb eines Jahres haben sich die drei Presbyterien über künftige Angebote der Gemeindearbeit, Pfarrbezirke, Strukturen und Ressourcen so weit geeinigt, dass sie nun jeweils einstimmig die Grundsatzbeschlüsse fassten. Diese setzen das formale Fusionsverfahren in Gang, an dem auch Kirchenkreis und Landeskirche sowie der Regierungsbezirk Arnsberg beteiligt sind.

Siegener Presbyterien entscheiden coronabedingt über Namensgebung

Über die Namensgebung haben coronabedingt nicht die Gemeindeglieder, sondern die Presbyterien entschieden. Nun steht noch viel Detailarbeit an, damit die „Ev. Lukas-Kirchengemeinde“ am 1. Januar 2022 an den Start gehen kann.

