Deuz. Die Feuerwehren aus Netphen und Deuz mussten am Silvesterabend einen Kaminbrand löschen. Funken sprühten in den Himmel, verletzt wurde niemand.

Netphener Feuerwehr löscht Kaminbrand am Silvesterabend

Zu einem Kaminbrand wurden am Silvesterabend die Feuerwehren aus Deuz und Netphen in die Straße „Hinterm Wasser“ gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Deuz brauchten vom Feuerwehrgerätehaus nur über die Straße zu fahren, bis sie an der Einsatzstelle waren. Schon beim Eintreffen lies Einsatzleiter Björn Stötzel die Drehleiter aus Netphen nachfordern, da Funken und Flammen aus dem brennenden Kamin in den Himmel stiegen.

Aus den Drehleiterkorb wurde mit einem Kaminkehrgerät der Schlot von zwei Feuerwehrmännern durchgefegt, während an der Reinigungsklappe der abgefegte glühende Ruß ins Freie geschafft wurde. Die Feuerwehrleute hatten für den Notfall eine Löschwasserversorgung aufgebaut und die Hitze im Kamin wurde mit einer Wärmebildkamera gemessen. Der wenig später hinzugezogene Schornsteinfegermeister überprüfte schließlich den ausgebrannten Kamin. Verletzt wurde niemand.

