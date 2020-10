Netphen: Zwei Verletzte nach Unfall auf Marburger Straße

Auf der Marburger Straße in Deuz kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Zum Abschleppen der stark beschädigten Fahrzeuge musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Deuz. In Netphen-Deuz ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. An beiden Unfallwagen entstand Totalschaden

Zwei Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, 15. Oktober, auf der Marburger Straße in Netphen-Deuz. Der 52-jährige Unfallverursacher und die 77-jährige Unfallgegnerin wurden verletzt und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Laut Aussage der Polizei war der 52-Jährige mit seinem VW Fox aus dem Beienbacher Weg gefahren und wollte nach links in Richtung Walpersdorf abbiegen. Von dort kam eine 77-Jährige in ihrem Renault Modus. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie musste von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, klemmte bei beiden Fahrzeugen die Autobatterie ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Außerdem musste eine Spezialunternehmen die Fahrbahn reinigen, da Öl ausgelaufen war. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, da die Feuerwehr kurzzeitig die Straße gesperrt hatte.

