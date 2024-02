Netphen: Telefon-Service für Reisebüros in ganz Deutschland

Netphen Effexx hat über 100 TUI-Standorte mit Telefonie in der Cloud ausgestattet. Der Servide-Desk steht in Netphen.

Das Netphener Telekommunikationsunternehmen effexx hat über 100 TUI-Franchise-Reisebüros mit der hauseigenen Cloudtelefonie „stimme“ ausgestattet.

TUI suchte nach einem Partner, der neben einer modernen Cloudtelefonie auch einen kundennahen Service anbieten kann: „Wir waren auf der Suche nach einem Anbieter, der verlässlich im Service ist und zugleich eine flexible Technik anbietet, die individuell auf unseren Bedarf zugeschnitten werden kann“, so Sebastian Hamm, Leiter Retail & Omnichannel Solutions bei TUI.

Einheitliche Telefonanlagen für TUI-Reisebüros

Zuvor hatten die Reisebüros teilweise unterschiedliche Telefonanlagen – das sorgte im Alltag für zeitaufwändige Anpassungen und Kommunikation zu Servicepartnern sowie untereinander. Nun telefonieren über 100 TUI Franchise Reisebüros mit der effexx-Cloudtelefonie, berichtet effexx in einer Pressemitteilung.

Das Prinzip eines Allround-Dienstleisters funktioniert hervorragend. Sebastian Hamm, TUI

„Unsere Franchisepartner können sich auf direktem Weg an effexx wenden, haben dort kompetente Ansprechpartner, ohne in einer beliebigen Hotline und langen Warteschleifen zu landen“, hebt Marc O’Connor, der als Referent Omnichannel Solutions für die IT-Koordination der Franchisepartner sowie das IT-Partner-Management und den Support verantwortlich ist, hervor.

effexx unterstützte jedes Reisebüro bei der Umstellung und stand als direkter Kontakt für die Teams in den Reisebüros zur Verfügung. Dabei wurden alle individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Reisebüros berücksichtigt und realisiert. Via stimme-Portal kann der Kunde seine Telefonie selber einfach und intuitiv konfigurieren. „Das Prinzip eines Allround-Dienstleisters funktioniert hervorragend“, so Sebastian Hamm.

Der Telekommunikationsdienstleister effexx hat seinen Sitz in der Oberen Industriestraße in Netphen. Foto: Stadt Netphen

100 Reisecenter werden von Netphen aus betreut

Nach dem Grundprinzip „Alles aus einer Hand“ kümmert sich effexx um alle Themen der Telefonie und der Internetanbindung. Wenn es zu Fragen oder Problemen kommt, steht die effexx-Servicehotline den Mitarbeitern der Reisebüros zur Verfügung. Die TUI-Reisebüros können sich so bei allen Themen rund um die Telefonie, Fragen zur Einrichtung und Verwaltung der Fritzboxen und Providerthemen an den Servicedesk von effexx wenden. Per Fernwartung helfen die effexx-Mitarbeiter und kümmern sich um die Problemlösung. Neben der Garantie, dass die Telefonanlage immer auf dem aktuellsten Stand der Technik ist, kümmert sich effexx auch um wichtige Sicherheitsupdates und Erweiterungen, die auf Basis von Kundenwünschen entwickelt werden.

Projektverantwortlicher Daniel Marciniak freut sich über die erfolgreiche Zusammenarbeit: „Aktuell betreuen wir 100 Reisecenter, Tendenz steigend. Wir bekommen viel positives Feedback und die Mitarbeiter der Reisebüros sind froh, immer einen direkten Ansprechpartner an der Strippe zu haben, der ihnen schnell und einfach helfen kann.“

Schnelle Verbindung zum Service-Desk in Netphen

Das bestätigt auch Dr. Sabine Jüschke vom First-Reisebüro Kröger in Meckenheim: „Es wird immer alles dafür getan, auf kurzen Wegen schnelle Lösungen zu finden. Wenn ich im Alltag Unterstützung benötige, rufe ich bei der Service-Hotline an und habe direkt einen kompetenten Ansprechpartner in der Leitung, der mir unmittelbar weiterhelfen kann – ein klarer Vorteil gegenüber anderen Anbietern in der Telekommunikationsbranche.“

„Ein entscheidender Vorteil der Cloudtelefonie stimme ist, dass die komplette Telefonanlage jederzeit einfach und schnell von mir als Nutzer flexibel administriert werden kann“, so Karsten Radermacher, Inhaber des TUI-Reisecenters Mönchengladbach. „Wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter oder Praktikant dazu kommt, kann ich für ihn schnell mit nur einem Klick einen neuen Account erstellen. Wenn dieser ach Ende des Praktikums nicht mehr benötigt wird, kann ich den Account ebenfalls mit nur einem Klick entfernen. So zahle ich nur die Leistung und Anschlüsse, die ich wirklich brauche und spare Kosten.“

