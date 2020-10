Netphen: Sport-Kita – wie ein Schiff neben dem Schwimmbad

Bauherr Axel Stracke, Geschäftsführer der SGS Kindergartenbau GmbH überreicht symbolisch den Schlüssel für die AWO-Sport-Kita in Netphen an Einrichtungsleitung Heike Diepenbruck.

Netphen. Nach vier Jahren in Pavillons kann die Netphener Sport-Kita nun bald in ihren Neubau am Freizeitpark einziehen.

Eine Motopädin, zwei Klettertrainerinnen, drei ausgebildete Rettungsschwimmer, eine Skilehrerin und sogar eine deutsche Turnmeisterin – die Palette der Zusatzqualifikationen und Hobbys, die das pädagogische Fachkräfteteam der AWO-Sport-Kita in Netphen mitbringt, ist lang.

Sportbegeistert und bewegungsfreudig sind alle, nicht nur die Erzieher und Erzieherinnen, sondern auch die Kinder, die diese Einrichtung besuchen. Die Sport-Kita wird nun in Kürze in den fertig gestellten Neubau umziehen. Am Haus An der Obernau 18, direkt neben dem Freizeitpark, fand jetzt eine symbolische Schlüsselübergabe statt, denn eine Eröffnungsfeier konnte wegen Corona nicht stattfinden.

Schwimmbad in der Nachbarschaft

Der neue Standort bietet die Möglichkeit, das Sportkonzept noch leichter umzusetzen als bisher. „Der Weg zum Schwimmbad ist deutlich kürzer, wir planen hier regelmäßig Ausflüge mit den Kindern, außerdem möchten wir den Weg zur Obernautalsperre und um die Talsperre herum zum Roller– und Fahrradfahren, zum Inlinerfahren oder Joggen nutzen,“ sagt Einrichtungsleitung Heike Diepenbruck.

65 Betreuungsplätze Seit 2016 war die Sport-Kita der AWO in einer Interimslösung am Güldenweg 17 oberhalb des SGV-Heims in Obernetphen beheimatet. Jetzt zieht das Team mit den bereits bestehenden drei Gruppen, mit zwölf Plätzen für unter Dreijährige, in das neue Haus ein. Insgesamt bietet die Einrichtung 65 Betreuungsplätze.

Jens Hunecke, stellvertretender AWO-Geschäftsführer, Landrat Andreas Müller, Netphens Bürgermeister Paul Wagener, sowie Bauherr Axel Stracke, Geschäftsführer der SGS Kindergartenbau GmbH, übermittelten ihre Glückwünsche. „Neben der MINT-Kita in Freudenberg und Netphen und der Klima-Kita in Erndtebrück setzt die AWO mit der Sport-Kita in Netphen einen weiteren wichtigen Schwerpunkt für die Jüngsten im Kreis“, sagte Landrat Andreas Müller. Die neue Einrichtung sei ein weiterer Baustein im Versprechen des Kreises, dass alle Eltern, die ein Betreuungsangebot für ihr Kind wünschen, ein entsprechendes Angebot erhalten.

Mit Kletterwand und Terrasse

Zweigeschossig in Form eines Schiffes wurde der Neubau an das Grundstück angepasst. Hell und lichtdurchflutet sind die Räume, alle Fenster dreifach verglast und bodentief. Die Bullaugen in den beiden unteren Gruppenräumen greifen das Schiffsthema auf. Eine Rutsche führt von der oberen Etage ins Erdgeschoss und die Außenrutsche vom Oberdeck in den Garten. Außerdem verfügt die Kita über einen Aufzug für Kinder mit Behinderung. Die neue Sport-Kita hat eine Luftwärmepumpe, der Schallschutz ist durch eine abgehangene Akustikdecke gewährleistet.

Ein weiteres Highlight ist die große Turnhalle, die mit einer modernen Kletterwand ausgestattet ist. Auf dem Oberdeck der Kita gibt es zudem eine umlaufende bespielbare Terrasse. „Über dieses Angebot für unsere Kinder und die Familien freue ich mich sehr“, sagte Bürgermeister Paul Wagener.

