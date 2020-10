Netphen: Serie von Einbrüchen innerhalb weniger Tage

Netphen. In Netphen treiben derzeit Einbrecher ihr Unwesen. Die Beute reicht von Geld bis Kaffee. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung.

In den vergangenen zwei Wochen ist es im Stadtgebiet von Netphen zu einer Vielzahl von Einbrüchen gekommen.

Betroffen sind vor allem Vereins- und Feuerwehrgerätehäuser.

Fall eins ereignet sich zwischen Donnerstag und Samstag, 15. und 17. Oktober. Das Ziel war Vereinsheim des TuS Deuz. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit einem nicht unerheblichen Bargeldinhalt.

Im zweiten Fall – zwischen Freitag und Dienstag 16. und 22. Oktober – suchten Täter die Kita in Werthenbach heim. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Feuerwehr Netphen-Deuz: Geld ist weg

Geld und Kaffee entwendeten Einbrecher indes am Sonntag oder Montag, 18. oder 19. Oktober, aus dem Vereinsheim des Schützenvereins Dreis-Tiefenbach.

Ebenfalls am Sonntag oder Montag, 18. oder 19. Oktober, stahlen Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld aus dem Vereinsheim des Schützenvereins Eckmannshausen, so die Polizei weiter.

Das Feuerwehrgerätehaus in Deuz war am Mittwoch oder Donnerstag, 21. oder 22. Oktober, Ziel von Einbrechern. Die Beute: Bargeld.

Fall 6 ist ein wenig kurios: Auch dem Vereinsheim des TuS Unglinghausen sollen Täter am Mittwoch oder Donnerstag, 21. oder 22. Oktober, einen Besuch abgestattet haben. Allerdings liegen der Polizei keine Hinweise dazu vor, dass die Täter ins Gebäude eingedrungen sind und Gegenstände entwendet haben.

Auch in Netphen-Herzhausen zugeschlagen

Der Schützenverein Brauersdorf wurde am Freitag oder Samstag, 23. oder 24. Oktober, Opfer von Einbrechern. Aus dem Vereinsheim holten die Täter Bargeld und einen Fernseher.

In Fall 8 entwendeten Täter am Montag oder Dienstag, 26. oder 27. Oktober, Bargeld aus dem Bürger- und Schützenhaus sowie Feuerwehrgerätehaus Herzhausen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen? Hinweise bitte direkt an die 0271/7099-0 oder per E-Mail an poststelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de.

