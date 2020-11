Netphen-Salchendorf: 34 Kilo Weihnachtskekse in 20 Minuten

Eigentlich findet am Vorabend des 1. Advent eine Feier vom Kindergarten St. Nikolaus zusammen mit dem Heimatverein am Salchendorfer Backes statt. Wegen Corona musste das ausfallen.

Der Kindergarten-Förderverein überzeugte den Heimatverein aber schnell davon, die Feier in eine Aktion zugunsten der Kita umzuwandeln. So wurden Zutaten gekauft, aus 34 Kilo Teig buken 14 Familien aus dem Ort bei sich zuhause Weihnachtsplätzchen. Sie bekamen eine Menge Teig, das fertige Spritzgebäck wurde am Backes abgegeben.

Netphener Kindergartenkinder basteln, Heimatverein stellt Likör her

Im Backes wurden rund 170 Tüten zu je 200 Gramm gepackt – die Nachfrage war so groß, dass sie innerhalb von 20 Minuten verkauft waren, so Heimatvereinsvorsitzender Martin Wienkamp. Zusätzlich hatten die Kindergartenkinder Wundertüten gebastelt, der Heimatverein stellte Bratapfel- und Spekulatiuslikör her.

