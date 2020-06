Netphen: Polizei findet Waffen bei Mann aus rechter Szene

Die Polizei Siegen-Wittgenstein und Staatsschutz Hagen stellen Waffen und andere verbotene Dinge in Netphen sicher.

Netphen. Die Polizei hat bei einem 23-Jährigen in Netphen zahlreiche Waffen sowie Munition sichergestellt. Der Mann habe Bezüge zur rechten Szene.

Der Durchsuchung in der Wohnung und der Gartenlaube des 23 Jahre alten Mannes in Netphen vorangegangen waren mehrere anonyme Hinweise, die bei den Beamten in Siegen-Wittgenstein eingegangen waren.

Der 23-jährige Wohnungsnutzer ist der Kriminalpolizei keine Unbekannter. Weil er bekanntermaßen Bezüge zur rechten Szene hat, so die Beamten, wurden die weiteren Ermittlungen durch den Staatsschutz des Polizeipräsidiums Hagen übernommen.

Staatsschutz Hagen ermittelt

Bei der Durchsuchung wurden ein Trommelrevolver, eine Softairwaffe, ein Schlagring, mehrere Langwaffen (Luftdruck- und Dekowaffen), eine Zwille, Schwarzpulver sowie diverse Munition aufgefunden und sichergestellt.

Die Beamten des Hagener Staatsschutzes leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

