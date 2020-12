Netphen: Neues Grundstück für Feuerwehrgerätehaus gesucht

Eigentlich sollte der geplante Neubau eines Feuerwehrgerätehauses auf dem Platz des alten Nenkersdorf er Dreschschuppens im nichtöffentlichen Teil der ersten Sitzung des neu formierten Stadtentwicklungsausschusses in Netphen behandelt werden. Einstimmig folgten die Mitglieder jedoch dem Antrag von Alfred Oehm (CDU), die Angelegenheit in den öffentlichen Teil der Sitzung zu verlegen. Aufgrund eines Lärm-Problems droht der Plan zu scheitern . Die Ausschussmitglieder übten scharfe Kritik an Vorgehen und Kommunikation der Verwaltung.

Kritik aus dem Stadtentwicklungsausschuss

„Seit Samstagabend steht das Telefon nicht mehr still“, sagte Annette Scholl (SPD). Der Medienbericht habe für einen „Riesenaufschrei“ gesorgt, viele Bürger kämen seitdem mit Fragen auf sie und ihre Partei zu. Scholl skizzierte noch einmal den bisherigen Ablauf der Ereignisse – von der Einigung der beiden Löschgruppen in Grissenbach und Nenkersdorf über die Suche nach einem Standort und die Verhandlungen mit Kreis und Bezirksregierung bis zu dem Lärmschutzgutachten, das dem geplanten Bau des Feuerwehrgerätehauses nun im Wege steht. Dass das Ergebnis des bereits im Sommer in Auftrag gegebenen Gutachtens erst jetzt vorliege, bemängelte Scholl. Sie betonte, dass sich die Nenkersdorfer Ortsbürgermeisterin Corie Hahn (CDU) von Anfang an gegen den Standort ausgesprochen habe. Vor allem aber kritisierte sie die Kommunikation im Rathaus. „Was uns umgehauen hat, ist die Nicht-Information der Verwaltung an die Parlamentarier und an die Feuerwehr.“

Unterschiedliche Formen von Lärm Warum es keine Probleme mit dem Lärm in Deuz gebe, wo vor kurzem der Grundstein für eine neue Rettungswache gelegt wurde, wollte Klaus Kopetzki (FDP) wissen, „wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“ Es ginge bei dem Lärmschutz nur um den Übungsbetrieb nach 20 Uhr , nicht etwa um die Geräusche der Einsatzfahrzeuge, der überall auftreten könne, erläuterte Rainer Schild.

„Was da oben bislang gelaufen ist, führt nur zum Kopfschütteln“, sagte Rüdiger Bradtka (CDU). Die Frage nach einem neuen Feuerwehrhaus in Nenkersdorf beschäftige die Verwaltung sogar schon seit 2007. Auch er habe den Standort immer kritisiert und letztlich nur zugestimmt, damit die Feuerwehr endlich ein neues, zukunftsfähiges Gebäude erhalte. Dabei habe es durchaus Angebote für alternative Standorte gegeben, die Verwaltung habe die Gelegenheit aber nicht genutzt. Das Thema Lärmschutz gehöre außerdem zu den Kriterien, die bei geplanten Baumaßnahmen als erste abgeklärt werden sollten. Bradtka bedankte sich bei den Aktiven der Feuerwehr, die immer noch in den zwei Löschzügen tätig sind, für ihre „unendliche Geduld“.

Neuer Standort in Netphen gesucht

Sein Parteikollege Paul Legge formulierte die deutlichste Kritik. Die ganze Angelegenheit nannte er ein Trauerspiel. Die untere Wasserbehörde habe zunächst ein halbes Jahr gebraucht, bis sie wusste, wer überhaupt zuständig sei – „wo sind wir denn hier?“, fragte Legge. Für ein Lärmschutzgutachten brauche ein Ingenieur höchstens eine Woche, kein halbes Jahr. „Was sind das für Dösbaddel, die da tätig waren?“

Es handele sich um „ein aus meiner Sicht völlig normales Verfahren“, sagte amtierender Baudezernent Rainer Schild. Im Vorlauf eines solchen Bauprojektes sei die Verwaltung dafür verantwortlich festzustellen, „wo ein Problem sein könnte.“ Ein potenzielles Problem sei im Bereich Lärmschutz auftaucht. „Es hat sich kein Anwohner beklagt, es wird sich wahrscheinlich auch keiner beklagen“, stellte Schild klar. Es müsse nun aber überlegt werden, ob der Standort unter diesen Voraussetzungen noch im Sinne der Feuerwehr sei. „Wir sind bemüht, einen neuen Standort zu finden, der höchstwahrscheinlich den Bedürfnissen aller Beteiligen besser entspricht“, sagte Schild und verwies für alles weitere erneut auf den nichtöffentlichen Teil.

