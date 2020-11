Netphen: Neue Heizung ist Ursache für falschen „Gasalarm“

„A-B-C-Gaseinsatz – es rauscht im ganzen Gebäude“: So kam die Einsatzmeldung auf den Meldeempfängern der Feuerwehrleute von Dreis-Tiefenbach, Netphen und Grissenbach am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr an. Schon wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte bei dem Mehrfamilienhaus in der Dreis-Tiefenbacher Siegstraße ein.

Rauschenaus der Heizung

Zur Sicherheit wurde im Bereich der Einsatzstelle die Siegstraße gesperrt, Schlauchleitungen ausgelegt und Hydranten angeschlossen. Mit Gasmessgeräten ging dann ein Trupp ins Haus vor. Die Einsatzkräfte vernahmen das Rauschen, das sich so anhörte, als ströme Gas aus. Doch eine Gaskonzentration war nicht festzustellen, selbst im Nachbarhaus nicht.

Wie anschließend zu erfahren war, ist in den Häusern eine neue Heizungsanlage eingebaut worden, die das ungewöhnliche Rauschen verursacht hat. Ein alarmierter Heizungsmonteur nahm sich schließlich der Sache an, die Feuerwehr konnte abrücken.

