Netphen: Kulturforum bringt Programmheft trotz Corona

„Es war eine schwere Entscheidung, ein Programmheft herauszugeben“, sagt Elena Runft vom Kulturbüro Netphen. Auch hier wurden Veranstaltungen Opfer der Pandemie, so sämtliche fünf Konzerte der beliebten Open Air Reihe „Freitags in Netphen“. Doch Resignation ist in der Keilergemeinde ein Fremdwort und so legt das Kulturforum Netphen auch in diesem Jahr wieder ein gedrucktes Programm vor, in dem nicht Quantität sondern Qualität dominiert. „Klein, aber fein“, bringt es Ingeborg Längsfeld, die Vorsitzende des Kulturforums, auf den Punkt.

Kulturforum Netphen macht Wasser zum Thema

Der Ortsname Netphen hat keltischen Ursprung, weiß Renate Müller, die 2. Vorsitzende des Kulturforums, und bedeutet „Nasse Orte“. Wie passend, dass die kommende Spielzeit mit der Ausstellung „Wunderwelt Wasser“ startet. Jutta Reline Zimmermann nähert sich dem Element Wasser mit ihren Fotos, mal realistisch, mal abstrakt, aber immer farbintensiv. „Wasser ist wundersam und rätselhaft und wird wohl nie seine Faszination für mich verlieren“, sagt die Künstlerin. Die Ausstellung wird ergänzt durch einen Vortrag von Akiko Stein, indem sie eine Brücke zwischen Spiritualität und den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Wasserforschung schlägt, und einer Lesung des aus Siegen stammenden Dichters und Schriftstellers Crauss. Damit gelingt es den Macherinnen des Kulturforums Netphen, durch Fotokunst, Wissenschaft und Poesie die verschiedenen Facetten des Wassers zu kombinieren.

Kunst, Musik und Kabarett für Siegerländer Publikum

Dieter Freigang muss man nicht vorstellen. Gleich dreimal zeigt er Beispiele seines besonderen Blicks für spektakuläre Motive: Der Königssee, Alpengipfel und Korsika und Sardinien sind diesmal seine Themen: In superscharfer Panoramavision und auf riesiger 6mal3-m-Leinwand. Gerhard Braunöhler nimmt sein Publikum mit auf eine Reise durch den Westen Kanadas, zeigt besondere Städte und faszinierende Landschaften. (Jeweils in der Aula des Gymnasiums)

Vernissage im Rathaus Das Programm liegt in Geschäften, Banken, Sparkassen sowie öffentlichen Einrichtungen aus. Die Ausstellung beginnt mit einer Vernissage am Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Rathauses Netphen. Anmeldung unter kulturbuero@netphen und 02738/ 38603111.

Leise muss nicht langweilig sein. Dafür steht Pablo Mirò mit seinem Konzert „Courage“. Mit meisterhaftem Gitarrenspiel und leidenschaftlichem Gesang wird er, der schon mit Konstantin Wecker auf der Bühne stand, am 24. April 2021 auch sein Siegerländer Publikum verzaubern. Und die kleinste Bigband des Siegerlandes, die „Swinging Elephants“, werden am 9. Mai 2021 ihr ausgefallenes Konzert nachholen können. (Jeweils Dreisbachhalle Dreis - Tiefenbach) Und alle Bands der Reihe „Freitags in Netphen“ haben zugesagt, im kommenden Sommer wieder dabei zu sein.

Dazu gehören Annette Rubertus mit ihrer Ausstellung „Textilkunst“, Ingrid Hamel-Weber mit ihrer Gesprächsrunde „Sichtbar-Unsichtbar“ sowie Senay Duzcu mit ihrem Kabarettprogramm „War Hitler eine Türkin?“

