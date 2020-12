Netphen: Johannlandschule Hainchen muss Kinder abweisen

Bei der Einschulung der Lernanfänger droht Ungemach: Weil an der Johannlandschul e in Hainchen nur eine Eingangsklasse gebildet werden soll, müssen dort mindestens neun Kinder abgewiesen werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anmeldezahlen ähneln denen im Vorjahr: 35 Kinder wurden in Deuz angemeldet, 38 in Hainchen. Deuz als Standort des offenen Ganztags soll zwei Klassen bilden, Hainchen eine. Im vorigen Jahr hatte Deuz zur gleichen Zeit die Anmeldungen von 29 Kindern auf der Liste, Hainchen 40. Maximale Kapazität für eine Klasse sind 29 Kinder.

Das führte zur Bildung von zwei Klassen in Hainchen und einer in Deuz. Für nächstes Jahr sind in Hainchen neun Kinder aus Salchendorf , vier aus Helgersdorf und eins aus Deuz angemeldet – sie sind auf der Liste der Verwaltung, die dem Schulausschuss vorliegt, bereits für eine Absage markiert. Diese Ortsteile liegen näher an Deuz als an Hainchen. Eltern haben grundsätzlich nur einen Rechtsanspruch auf Aufnahme ihrer Kinder in der Schule, die ihrem Wohnort am nächsten liegt.

Nur neun Eingangsklassen möglich

Insgesamt dürfen die Grundschulen in Netphen auch im nächsten Schuljahr nur neun Eingangsklassen bilden. Diese „kommunale Klassenrichtzahl“ ergibt sich aus der Zahl der 209 Anmeldungen, die durch 23 geteilt werden muss. Faktisch rechnet die Stadt allerdings sogar nur mit 207 Anmeldungen, weil zwei Kinder zurückgestellt werden – dann geht die Division auf, noch nicht einmal fürs Aufrunden bleibt Spielraum. Schulrat Peter Sziburie s weist die Stadt auch in diesem Jahr darauf hin, dass die Zuweisung von Lehrern sich nach der Zahl der Schüler und nicht nach der Zahl der gebildeten Klassen richtet.

Neben den beiden Grundschulen in Hainchen und Deuz betreibt die Stadt zwei Verbundgrundschulen in Netphen und im Dreisbachtal, die beide jeweils insgesamt drei Klassen bilden. In Netphen sind 66 Kinder angemeldet worden, davon 33 in Nieder- und 21 in Obernetphen . 70 Anmeldungen verzeichnet die Grundschule Dreisbachtal, davon 43 in Dreis-Tiefenbach und 27 in Eckmannshausen.

13 Kinder sind an Grundschulen außerhalb Netphens angemeldet worden: acht an der Freien christlichen Schule in Rudersdorf , vier an der b school in Allenbach und eins an der Waldorfschule. Noch nirgendwo angemeldet wurde ein Lernanfänger: Für ihn wäre Niedernetphen die nächstgelegene Grundschule.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .