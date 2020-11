Netphen: Flammen schlagen aus Kamin in Nenkersdorf

Nenkersdorf. Kaminbrand in einem Haus in Netphen-Nenkersdorf: Schornsteinfeger hilft Feuerwehr mit brennendem Ruß.

In der Nacht zu Samstag, 28. November, alarmierte ein Hausbesitzer an der Sieg-Lahn-Straße in Nenkersdorf die Feuerwehr wegen eines Kaminbrands. Die Löschgruppen Nenkersdorf und Grissenbach rückten aus, auch der Leiter der Feuerwehr sowie die Drehleiter Netphen wurden in Marsch gesetzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. Die Drehleiter wurde ausgefahren, die Hitze des Kamins im Gebäude kontrolliert und der zuständige Schornsteinfegermeister informiert, der über die Drehleiter mit dem Drahtbesen den brennenden Ruß aus dem Schlot lösen konnte. Aus der Entsorgungsklappe holten dann die Feuerwehrleute den Ruß heraus. Nach fast zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Feuerwehrgerätehäuser zurückfahren. Sebastian Reh, Leiter der Feuerwehr , dankte allen Einsatzkräften für ihre Arbeit bei Minusgraden.

Heizen mit Holz kann Gefahren bergen

Viele Menschen heizen inzwischen mit Holz statt Öl oder Gas, beim Umgang mit einem Holzofen können aber Fehler passieren, so die Experten. Kaminbrände werden etwa begünstigt durch „langflammigen Brennstoff“ – zum Beispiel Nadelholz –, wobei Funken oder Flammen bis in das Rauchrohr und den Kamin getragen werden und dort den Rußbelag entzünden können. Auch feuchtes oder lackiertes Holz oder Müll im Kamin sowie starker Wind können Kaminbrände begünstigen.

