Netphen: Feuerwehr befreit 25-Jährigen aus Autowrack

Oelgershausen. Eine leichte Verletzung und ein Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 729 in Netphen ereignete

Durch die Feuerwehr Netphen musste am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit werden, nachdem er in eine Böschung gekracht war und anschließend auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Der 25-jährige war von Eckmannshausen auf der L 729 in Fahrtrichtung Oelgershausen unterwegs, als er nach Polizeiangaben wegen überhöhter Geschwindigkeit am Ende einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Pkw krachte in die Böschung, drehte sich um 180 Grad und rutschte rund 25 Meter weit rückwärts die Böschung entlang, bevor er auf die Fahrerseite kippte.

Der 25-jährige konnte sich nicht selbstständig befreien und wurde von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage in dem Wrack befreit. Er wurde leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die L 729 war für rund eine Stunde voll gesperrt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.