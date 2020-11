Ein Gesicht mit zwei Flügeln ist in einer Sandsteinsäule der Wasserburg Hainchen zu finden. Ein Gesicht eines ehemaligen Bewohners? Überliefert ist es nicht genau, aber Carolin Vomhof-Kettner hatte die Idee, dass es der Hausgeist Friedolfinus sein könnte. Sie hat ein Familien-Mitmach-Buch geschrieben, in dem sie das Leben im Mittelalter rund um die Wasserburg schildert und von ihrem fiktiven Hausgeist erklären lässt.

Gelände um Wasserburg Hainchen wiederbelebt

Carolin Vomhof-Kettner verbringt viel Zeit mit ihren zwei Kindern auf dem Gelände der Wasserburg Hainchen. „Ich finde es einfach schön hier. Die Burg ist mitten im Ort, hier kann man runter kommen und den Kopf frei kriegen“, sagt sie. Die Spielmöglichkeiten, die 2019 geschaffen wurden, bieten viele Chancen zum Austoben. „Das Gelände wurde im Laufe der letzten Jahre wiederbelebt“, sagt die 35-Jährige.

Sie hatte schon vor längerer Zeit die Idee, ein Buch zu schreiben: „Das Schreiben hat mich schon immer interessiert.“ Von Beruf ist sie Klimaschutzmanagerin und interessiert sich generell für ihre Umgebung, „etwas ganz anderes als Autorin zu sein“, sagt sie mit einem Lächeln. Mit ihrem Hobby konnte sie sich jetzt ihren Traum erfüllen und ihr erstes eigenes Buch schreiben. Carolin Vomhof-Kettner ist im Heimat- und Bürgerverein Hainchen , sie hat mit dem Siegerländer Burgenverein geredet und von ihrer Idee erzählt, ein Buch über die Wasserburg zu schreiben. Der Verein hat seine Unterstützung angeboten und so fing Carolin Vomhof-Kettner im Februar 2019 an, ihr Familien-Mitmach-Buch zu schreiben.

Ein Hausgeist in Netphen

„Ich wollte Hintergrundwissen über die Wasserburg für Besucher, Familien, Kinder und Jugendliche leicht aufbereiten“, sagt die Autorin. Sie recherchierte in Büchern die historischen Hintergründe, aber merkte schnell, dass es nicht allzu viele Informationen über das Gebäude aus dem Mittelalter gibt. Deshalb entschied sie sich für eine Mischung aus Fakten und Fiktion.

Für den Erhalt der Burg Carolin Vomhof-Kettner ist Schriftführerin im Heimat- und Bürgerverein Hainchen. Ihr erstes Buch ist im örtlichen Buchhandel für 14,90 Euro zu erwerben. Der Erlös geht an den Siegerländer Burgenverein , der sich ehrenamtlich für den Erhalt der Wasserburg Hainchen und der Ginsburg einsetzt.

Im Mittelalter hatten viele Gebäude Hausgeister, sie beschützten das Bauwerk und die Bewohner vor Unheil wie Feuer, Sturm, Krankheit oder Zerfall. Ob die Wasserburg Hainchen so einen Hausgeist hatte, ist nicht belegt, aber Carolin Vomhof-Kettner hat in einer Steinsäule etwas entdeckt: ein Gesicht mit Flügeln an der Seite: „Das könnte gut ein solcher Geist sein“, sagt sie. Für ihr Buch hat sie dem Bildnis den Namen Friedolfinus gegeben. Der mehr oder weniger erfundene Hausgeist, der „aus dem Nähkästchen plaudert“, erklärt Kindern auf spielerische Art und Weise die Lebensweise im Mittelalter und bringt ihnen die Bewohner der Wasserburg Hainchen näher.

Lesespaß für die ganze Familie

So erfahren die Leser zum Beispiel was Kinder zur damaligen Zeit gespielt haben, was der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss ist oder was der Anbau von Kräutern mit der Burg zu tun hat. Zwischendurch gibt es immer wieder kleine Rätsel im Buch, die auf der letzten Seite aufgelöst werden. Es ist aber kein reines Kinderbuch: Für die Erwachsenen gibt es viele interessante historische Fakten und zum Beispiel auch eine Zeittafel, die die Geschichte der Wasserburg Hainchen ab Ende des 12. bzw. Anfang des 13. Jahrhunderts schildert.

Carolin Vomhof-Kettner hat alles selbst organisiert. „Das Buch ‘Unsere geheimnisvolle Wasserburg Hainchen’ ist für Kinder ab 10 Jahren gedacht. Natürlich mit der Unterstützung der Eltern auch schon etwas eher“, sagt die Autorin.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .