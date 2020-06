Netphen: Evangelische Kapelle in Nenkersdorf entweiht

Nenkersdorf. In Netphen wurde die evangelische Kirche Nenkersdorf im Rahmen eines Gottesdienstes entweiht. Die neue Besitzerin stellte sich und ihre Pläne vor

Um 11.51 Uhr läuteten am Sonntag ein letztes Mal die Glocken der evangelischen Kapelle in Nenkersdorf. Die Tür öffnete sich, aktive und ehemalige Presbyterinnen sowie Pfarrerin Helma Land und Pfarrer Tim Winkel trugen die Taufschale, Bibel und Kerzen vom Abendmahlstisch sowie das große Holzkreuz heraus. Erwartet wurden sie – in sicherem Abstand auf der anderen Straßenseite – bereits vom Posaunenchor Beienbach, Grissenbach und Nenkersdorf, der den letzten Gottesdienst in der Kapelle mit drei Liedern abschloss.

Noch im April hätten die Glocken in Nenkersdorf jeden Abend um 19.30 Uhr geläutet, um zum gemeinsamen Gebet in der Corona-Pandemie aufzurufen, erinnerte Pfarrerin in Ruhestand Helma Land im Entwidmungsgottesdienst. „Und es tut mir in der Seele weh, wenn sie nun schweigen müssen.“

Entweihung unter Corona-Bedingungen

Auch die Entwidmung fand unter den Umständen der Corona-Schutzvorkehrungen statt: Gut 25 Gottesdienstbesucher saßen auf Abstand und mit Mundschutz in der kleinen Kapelle, gesungen werden durfte nicht. Emotional war der Abschied für die Bürger aus Nenkersdorf und dem benachbarten Walpersdorf dennoch, so manche Träne floss im Gottesdienst.

Das Presbyterium der Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde Deuz hatte mit sich gerungen, ob und wie die Entwidmung, die ursprünglich schon für April geplant war, in Zeiten von Corona stattfinden kann. Da zurzeit aber völlig unklar ist, wann Gottesdienste wieder unter normalen Bedingungen stattfinden können, und die Kaufinteressentin bereits in Planungen für den Umbau der Kapelle steckt, war eine weitere Verschiebung nicht möglich.

1956 wurde die evangelische Kapelle an der Sieg-Lahn-Straße erbaut und 1957 eingeweiht. Gottesdienste wurden dort jedoch bereits seit 2018 nicht mehr regelmäßig gefeiert. Die Kirchengemeinde Deuz konzentriert sich seitdem auf ihre beiden Kirchen in Deuz und Rudersdorf – mehr ist mit 1,5 Pfarrstellen nicht zu leisten.

Nenkersdorfer Orgel zieht auf die andere Straßenseite

In ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Land an 63 Jahre geistliches Leben in Nenkersdorf: Gottesdienste wurden in der Kapelle gefeiert, die Sonntagsschule fand dort ebenso statt wie Konfirmationsunterricht, Übungsstunden von Chören sowie Treffen der Frauenhilfe. Viele Gemeindeglieder könnten sich vielleicht noch aus ihrer Kindheit an den Bau der Kapelle erinnern, sagte Land. „Sie erinnern sich vielleicht, dass der Vater beim Bau geholfen hat oder die Eltern Geld für den Kapellenbau gespendet haben.“ Doch auch wenn die Entwidmung nun traurig mache und vielleicht frustriere, seien die Arbeit, die Liebe und Opferbereitschaft, die viele Menschen einst in die Nenkersdorfer Kirche steckten, nicht vergeblich.

Die Käuferin Heike Dilling aus Geisweid stellte sich im Entwidmungsgottesdienst den Nenkersdorfern vor und erklärte, dass sowohl der Glockenturm als auch die Buntglasfenster auf der Straßenseite erhalten bleiben. Und auch die Orgel der Kapelle wird einer neuen Bestimmung zugeführt: Sie zieht um in die katholische Kapelle auf der anderen Straßenseite.

