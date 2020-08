Netphen-Deuz: Walzen Irle seit 200 Jahren eine feste Größe

Wurzeln im 17. Jahrhundert

Die eigentlichen Wurzeln von Walzen Irle „reichen weit mehr als 200 Jahre zurück“, wie der Firmenhistorie zu entnehmen ist. Der erste Unternehmer in der Familie, Johannes Irle, wurde demnach am 11. März 1666 getauft. Durch die Heirat wurde Johannes Anteilseigner an der oberen Marienborner Hütte und vererbte sein Wissen um den Schmelzprozess an die nächsten Generationen.

1820 wagten Hermann Irle, ein Enkel von Johannes Irle, und sein Sohn Johannes die ersten Versuche des Walzengusses.