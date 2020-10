Feuerwehr, Kanalamt und Umweltamt am Samstagabend in Deuz im Einsatz.

Umwelt Netphen: Abwasser läuft aus verstopftem Kanal in die Sieg

Deuz. In Netphen drangen am Samstagabend Fäkalien aus einem verstopften Abwasserkanal heraus und flossen in die Sieg. Das Wasser wird nun analysiert

Nachdem ein Fahrradfahrer am späten Samstagabend im Bereich „Weiherdamm“ und Waldstraße Gestank wahrgenommen und festgestellt hatte, dass Wasser und Fäkalien über die Straße und in die Sieg liefen, hatte er die Feuerwehr alarmiert, die mit den Löscheinheiten Deuz und Netphen anrückte. Der Leiter der Feuerwehr, Sebastian Reh, informierte auch den Notdienst des Kanalamts Netphen und ein Mitarbeiter fand sich ebenso an der Einsatzstelle ein wie ein Mitarbeiter vom Umweltamt des Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die Ursache für den unappetitlichen Zwischenfall war schnell gefunden: Ein Abwasserkanal war total verstopft und so hatten sich Wasser und Fäkalien aus einem Kanaleinlass herausgedrückt, so dass die Brühe dann auch in die Sieg floss.

Die Einsatzkräfte nahmen an drei verschiedenen Stellen der Sieg Wasserproben, die nun auf den Verschmutzungsgrad analysiert werden.

