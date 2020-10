Netphen: 10 Tipps für den Garten im Herbst

Das Laub verfärbt sich, die letzten Stauden blühen. Der Herbst läutet das Ende des Gartenjahres ein. Jedes Jahr aufs Neue bilden die Farben ein faszinierendes Schauspiel der Natur, bevor alles in den verdienten Winterschlaf fällt. Obstbäume, Beerensträucher und Ziersträucher müssen mit Schutzmaßnahmen darauf vorbereitet werden, die möglichst rechtzeitig durchzuführen sind. Wichtig für einen schönen Garten sind ein guter Plan, die gekonnte Umsetzung und Geduld. Zumindest bei den ersten beiden Punkten hilft unsere Checkliste für den herbstlichen Garten.

1. Pflanzen:

Der Herbst ist die ideale Pflanzzeit. Obstgehölze und Rosen stehen ganz vorne. Auch Laub- und Nadelgehölze, Beerensträucher und Hecken werden bei frostfreiem Wetter gepflanzt. Die Rosen müssen tief in die Erde gepflanzt oder mit zusätzlicher Erde geschützt – angehäufelt – werden. Kälteempfindliche Stauden sollten gut mit Tannen- und Fichtenreisig abgedeckt werden.

2. Schneiden:

Im Herbst wird noch einmal zur Schere gegriffen. Verblühte Stauden einkürzen, kranke Gehölze abschneiden.

3. Abdecken:

Mulch schützt offene Flächen vor der Kälte. Unter den Sträuchern kann Laub als Mulchschicht liegen bleiben

4. Weißen:

Schroffe Temperatur-Veränderungen in den Wintermonaten, sowie eine intensive Erwärmung durch Sonnenbestrahlung verursachen Spannungen im Rindengewebe der Stämme, die zu Frostrissen führen können. Das Weißen der Obstbaumstämme zählt zu den altbewährten Pflegemaßnahmen dagegen. Der Baumanstrich schützt und gesundet das Rindengewebe, fördert die Rindenbildung und ist das ganze Jahr über anwendbar, am besten jedoch im Spätherbst an frostfreien Tagen.

Flora für die Fauna Nicht nur die Pflanzen, auch die Vögel freuen sich über eine gute Gartenpflege, da der Garten eine wichtige Nahrungsquelle darstellt. Einige unaufgeräumte Stellen im heimischen Garten sind erlaubt. Dort finden Igel einen passenden Unterschlupf für den Winter.

Rindenteile sollten zuvor mit einer Bürste entfernt werden. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung auf trockenem Stamm durchgeführt werden. Zur besseren Haftung kann der Baumanstrich mit einer kleinen Menge Kleister angerührt werden.

5. Leimringe:

Das Anlegen von Leimringen an Bäumen ist ein bewährtes Verfahren gegen alle Schädlinge, die an Baumstämmen kriechen oder Eier ablegen. Der Raupenleimring ist ein gebrauchsfertiger Insektenfanggürtel zum Schutz von Obst- und Ziergehölzen. Er ist einfach anzuwenden und mehrere Monate wirksam.

6. Reinräumen:

Empfindliche Kübelpflanzen können nicht draußen bleiben, möglich ist ein Standort im Wintergarten. Geeignet sind alle Räume, die gut zu lüften sind, wie das Treppenhaus, der Keller, oder ein verglaster Balkon. Die Pflanzen bleiben im Winterquartier bis April oder Mai. Eventuell sind sie mit Filzmatten und Vlies zu umwickeln.

7. Werkzeuge:

Nur mit guten Werkzeugen können die notwendigen Arbeiten erledigt werden, deshalb sollten sie gesäubert, nachgeschliffen und geölt werden.

8. Schnittzeitpunkte:

Obstbäume dürfen erst zum Winterende geschnitten werden, auch Hecken sollten erst am Ende des Winters stärker beschnitten werden.

9. Kompost:

Im Kreislauf der Natur ist die Versorgung mit Stickstoff, Kalium und Co. automatisch geregelt. Abgestorbene Pflanzen werden von Mikroorganismen zersetzt und geben ihre aufgenommenen Nährstoffe wieder an die Erde ab.

10. Wasser:

An Regentonnen und Springbrunnen muss das Wasser abgelassen werden, da es sonst frieren könnte.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.