Naturschutzpreis für Keppels Zukunftswald in Hilchenbach

Das Gymnasium Stift Keppel erhält zum zweiten Mal den Naturschutzpreis der Bezirksregierung Arnsberg. Die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung den „Zukunftswald“, der auf dem Waldbesitz des Stifts oberhalb des nordwestlichen Ufers der Breitenbachtalsperre entstehen wird.

Den großen Bahnhof, den die Schule eigentlich am Montag mit der Preisverleihung bekommen sollte, hat die Bezirksregierung aus Corona- Gründen abgesagt. Ein Ortstermin im Wald wäre aber sowieso nicht möglich gewesen: Der Wald, der einmal Zukunftswald werden soll, ist derzeit nicht begehbar. Lange, so berichtet Schulleiter Dr. Jochen Dietrich , habe der robuste Stiftswald dem Borkenkäfer standgehalten – nun aber entstehen auch dort die Kahlschläge. „Der Wald und die Stationen des Lehrpfads haben sich radikal verändert“, sagt Dr. Jochen Dietrich, „wir werden die Geschichte anders erzählen müssen.“ Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Siegerland

Der Zukunftswald

Schülerinnen und Schüler planen und realisieren gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz und Unterstützung der Krombacher Brauerei einen App-gestützten interaktiven Lehrpfad , der die aktuelle Zerstörung, den raschen Wandel und Umbau und vor allem die Zukunftsperspektiven des Waldes erlebbar und verstehbar macht.

Biologielehrer Michael Kosak , der die Bewerbung für den Naturschutzpreis gemeinsam mit dem Schulleiter Dr. Jochen Dietrich auf die Schienen gelegt hat, freut sich über den Erfolg: „Zwei Stationen sind bereits in Vorbereitung. Dazu haben Minou Stoppache r und Leana Loske biologische Facharbeiten angefertigt und uns ihre Daten geliefert.“ Sie befassen sich mit dem Borkenkäferbefall und den resultierenden Schäden und zeigen Handlungsoptionen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung.

Die App ermöglicht es dem Spaziergänger, vor Ort über Texte, Bilder und Videos zu erfahren, wer im Wald hierzulande die Akteure sind, welche Fragen sie bearbeiten und wo es Lösungsansätze gibt, die Anlass zur Hoffnung bieten. Tim Saßmannshausen hat die App programmiert; auch das eine Facharbeit, diesmal im Oberstufenkurs Informatik. Das Format ist in der Lage, mit der schwachen oder teils fehlenden Netzabdeckung im Stiftswald so umzugehen, dass der Nutzer keine Leistungseinbußen bemerkt.

Integriert sind ein QR-Code-Scanner für die Stationen, eine Geotracking-Funktion, ein Herbarium und ein Quiz integriert. Mithilfe der Geotracking-Funktion, die auf GPS-Koordinaten zugreift, wird man digital zu der Station geleitet, an der man sich befindet. Das Herbarium dient zur botanischen Systematisierung und Bestimmung von Pflanzen und das abschließende Quiz zur interaktiven Wissensüberprüfung.

„Das Preisgeld“, so Schulleiter Dietrich, „können wir 1:1 in das Projekt investieren. Ein weiterer wichtiger Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“ Für die ist dem Hilchenbach er Gymnasium Keppel 2019 das NRW-Siegel „Schule der Zukunft“ verliehen worden.

Leana Loske erklärt ihre Station: Hier geht es um die Folgen von Wildverbiss. Innerhalb des Gatters hat der Käfer kein Futter mehr gefunden. Foto: Stift Keppel

Das Schuljubiläum

Der Lehrpfad, der im Herbst 2021 vorgestellt werden soll, ist ein Kernprojekt der Aktivitäten zum 150-jährigen Schuljubiläum 2021, das unter dem Motto „Wir.Hier.Draußen“ geplant ist und, wiederum coronabedingt, nicht im Januar, sondern erst zum Schuljahresbeginn 2021/22 Fahrt aufnimmt. Gefeiert wird das 150-jährige Bestehen des Gymnasiums im dann 782 Jahre alten Stift.

Am 10. September, dem Jahrestag der Gründung der „Keppelschen Schul- und Erziehungsanstalt“ für Mädchen, findet ein Schulfest statt : Ein regelrechter „Sommernachtstraum“ schwebt Schülern, Lehrern und Eltern vor, mit Land Art, Soundscapes, lebenden Bildern, Ensembles im Stiftswald, Poesie und Musik und nächtlicher Stifts-Illumination und Tanz.

Im Februar 2022 hat die 5. abendfüllende Science Show Night Premiere, erstmals als Science Show „Night of the Prom(i)s“ mit prominenten Experiment-Paten, Interviews und Showeinlagen. Rahmenthema: „IchglaubichstehimWALD“

Im Frühling 2022 hat der Film über das Keppelsche Internatsmuseum, den der Kreuztal er Filmemacher Torsten Truscheit in diesem Schuljahr mit Schülerinnen und Schülern realisiert. Ausgehend vom Internatsmuseum und seiner hochbetagten Erfinderin Dorothea Jehmlich werfen die einzelnen Schülerteams filmische Schlaglichter auf die vergangenen Jahrzehnte: Spielszenen, Dokumentarisches und Interviews mit ehemaligen Lehrerinnen und Schülerinnen suchen die Wurzeln in der Vergangenheit und öffnen den Blick für die Zukunft. Arbeitstitel: „Eispalast & Seufzerbrücke“.

