Plittershagen. Die Freudenberger Feuerwehr wird am Montag zu Nachlöscharbeiten an der Brandruine in Plittershagen gerufen. Brandermittler der Polizei vor Ort.

Nachlöschen: Brandruine in Freudenberg ist einsturzgefährdet

Am Montagvormittag, 6. Januar, wurde die Feuerwehr Freudenberg zu Nachlöscharbeiten an die Brandruine an der Plittershagener Straße gerufen. Ein Anwohner hatte eine Qualmwolke am Kamin des total zerstörten Wohnhauses gesehen und alarmierte die Einsatzkräfte.

Bei dem Wohnhausbrand am späten Samstagnachmittag war der 70-jährige Hauseigentümer ums Leben gekommen (wir berichteten). Seine Ehefrau (54) wurde schwer verletzt, die Tochter (30) und deren einjähriger Sohn erlitten ebenso Verletzungen wie ein Ersthelfer, der die Rettungskräfte alarmiert hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg war mit den Einheiten Plittershagen, Freudenberg, Büschergrund, Oberfischbach, Niederndorf und Heuslingen-Bottenberg und rund 80 Einsatzkräften unter Leitung von Freudenbergs Stadtbrandinspektor Rainald Thiemann vor Ort.

Einsatzkräfte haben in Freudenberg mit widrigen Bedingungen zu kämpfen

Wegen der aufwendigen Löscharbeiten wurden auch Einsatzkräfte der Löschgruppe Weidenau in den Bereitstellungsraum am Asdorfer Weiher beordert. Rainald Thiemann lobte einmal mehr den örtlichen Zusammenhalt der Bewohner, die noch am Abend damit begannen, die Retter mit warmen Getränken und Speisen zu versorgen. Wegen des Dauerregens und weiterer widriger Umstände war der Einsatz kräftezehrend für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Der Stromversorger musste den größten Teil des Dorfes am Samstagabend für mehrere Stunden vom Strom abtrennen, was teils erst ab Montagmorgen wieder rückgängig gemacht wurde. Der Energieversorger schickte dazu in größeres Aufgebot an Personal und Fahrzeugen.

Brandermittler der Kriminalpolizei Siegen-Wittgenstein untersuchen den Unglücksort

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Siegen haben den Einsatzort beschlagnahmt und nahmen noch am Abend nach dem Unglück die Ermittlungen zur Brandursache auf. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, werde sich vermutlich so bald keine belastbare Aussage zur Brandursache treffen lassen, meinte Polizeisprecher Meik Scholze auf Nachfrage.

Möglicherweise ergäben sich durch den Zustand des ausgebrannten Gebäudes noch Folgeuntersuchungen, die derzeit noch nicht abschätzbar seien. Auch am Montag waren die Brandspezialisten der Kriminalpolizei vor Ort, um die Unglücksstelle zu untersuchen.

