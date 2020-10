Nach Feuer in Walpersdorf: Polizei sucht Brandstifter

Die Siegener Polizei hat die Brandstellen um die beiden Gebäude in Walpersdorf beschlagnahmt und einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Nach Untersuchungen am Samstag und Montag ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung.

In kurzem zeitlichem Abstand waren in der Nacht zum Samstag ein leer stehendes Fachwerkhaus und ein Schupppen, beide in der Wittgen­steiner Straße, in Brand geraten Wegen Einsturzgefahr hatte das Technische Hilfswerk noch in der Nacht mit einem Bagger gefährdete Teile und Wände eingerissen. Nach den Löscharbeiten in der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Netphener Feuerwehr auch am Samstag noch zwei Mal ausrücken und kleinere wieder auflodernde Brandnester ersticken.

Großeinsatz für Netphener Feuerwehr

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Netpher Feuerwehr waren im Einsatz, das THW mit 18 Helfern, außerdem DRK und Malteser Hilfsdienst. Im Bürgerhaus konnten sich die Feuerwehrleute zwischendurch ausruhen. Die Löschgruppe Eschenbach, bei der der neue Gerätewagen Logistik stationiert ist, brachte Einsatzkleidung zum Wechseln nach Walpersdorf. Den Grund-Brandschutz für das gesamte Stadtgebiet hatte währenddessen der Löschzug Unglinghausen übernommen.

