Nach A3-Unfall: HTS-Lärmschutzwände Siegen/Kreuztal prüfen

Die HTS in Siegen: Auch entlang von B54, B62 und L 562 wurden Konstruktionen wie an der A3 bei Köln verbaut.

Siegen/Kreuztal/Köln. Auch an HTS-Streckenabschnitten in Siegen und Kreuztal wurden Betonkonstruktionen verbaut wie die, die zum tödlichen Unfall auf der A3 führten

Nach dem tödlichen Lärmschutzwand -Unfall auf der A3 sollen in nächster Zeit 25 Straßenabschnitte in NRW untersucht werden, an denen ähnliche Konstruktionen verbaut wurden. Dazu gehören auch Streckenabschnitte der HTS (B54/B62) in Siegen und Kreuztal sowie der Freudenberger Straße/L 562.

Noch kein genauer Zeitplan – kurzfristige Sperrungen möglich

Während der „handnahen Sichtprüfungen“ kann es laut Verkehrsministerium in Einzelfällen kurzfristig zur Sperrung einzelner Fahrstreifen kommen. Einen genauen Zeitplan für die Prüfungen gebe es noch nicht, die Planungen liefen, erklärte der Landesbetrieb Straßen NRW am Freitag, 27. November. Eine herabstürzende Betonplatte hatte am Freitag, 13. November, bei Köln eine Autofahrerin erschlagen .

