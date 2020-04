Mensa der Uni Siegen fast fertig – Obergraben wieder frei

Die neue Mensa am Siegener Obergraben ist fast fertig.

Siegen. Die Sperrung der Straße Obergraben in der Siegener Innenstadt für die Bauarbeiten der neuen Mensa wird am Donnerstag nach zwei Jahren aufgehoben.

Die Straße „Obergraben“ in der Siegener Innenstadt wird am Donnerstag, 9. April, wieder für den Durchgangsverkehr freigegeben. Das teilt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Siegen jetzt mit. Laut Baufirma ist im Laufe des Vormittags mit der Freigabe zu rechnen.

Lagerfläche für die Mensa-Baustelle der Uni Siegen

Aufgrund der Bauarbeiten für die neue Mensa der Universität Siegen war die Straße etwa zwei Jahre lang gesperrt, in dieser Zeit wurde sie als Baustelleneinrichtungs- bzw. Lagerfläche genutzt. Bevor sie am Donnerstag wieder für den Durchgangsverkehr geöffnet werden kann, bereitet die Baufirma die Straße auf und führt kleinere Reparaturarbeiten an der Oberfläche durch.

