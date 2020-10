Mehr Personal: Im Rathaus Hilchenbach wird es voll

Der Personalstand der Hilchenbacher Stadtverwaltung wächst seit 2015 stetig. Damals war ein Tiefstand von noch 93,7 Stellen erreicht worden, inzwischen sind es wieder 104,8. Und dabei wird es nicht bleiben: Der Stadt werden neue Aufgaben zugewiesen, die Stellen werden teurer, „durch Arbeitsverdichtungen und erhöhte Qualitätserwartungen“, wie es im Personalentwicklungskonzept der Verwaltung heißt. Im Jahr 1995 waren bei der Stadtverwaltung 110,5 Stellen ausgewiesen. Die Zahl der Beamten ist in diesem Zeitraum fast gleich geblieben: 1995 waren es 14,5 Stellen, 2020 sind es 13,6 Stellen.

Köpfe und Kosten

Im Jahr 2019 sind zwölf Beschäftigte aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden, 17 haben neu angefangen. Aufgestockt wurden der Baubetriebshof die Stabsstelle Wirtschaftsförderung. 2020 kam Verstärkung ins Rathaus für die Digitalisierung der Verwaltung sowie für das Finanzmanagement, außerdem – befristet – für den Baubetriebshof. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalkosten um 368.300 auf 7,4 Millionen Euro gestiegen.

Vier Fachbereiche Die Hilchenbacher Verwaltung ist in vier Fachbereiche eingeteilt: Die Bürgerdienste sind dem Bürgermeister zugeordnet, Zentrale Dienste sowie Schulen und Soziales dem Kämmerer, Bauen mit vier Sachgebieten dem Baudezernenten. Daneben gibt es die Stadtwerke als Eigenbetrieb, die Stabsstelle Wirtschaftsförderung und das Büro des Bürgermeisters.

Neben den reinen Personalkosten, die von 5,1 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 7,4 Millionen im Jahr 2020 gestiegen sind, schlagen Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte zu Buche, die in den Ruhestand gehen. In diesem Jahr war das fast eine Million Euro, außergewöhnlich hoch mit 1,4 Millionen Euro schlug auch schon das Jahr 2015 zu Buche: In beiden Jahren sind Spitzenbeamte in Pension gegangen, 2015 Bürgermeister Han Hans-Peter Hasenstab 2020 Kämmerer Udo Hoffmann.

In den nächsten fünf Jahren werden bei der Stadt vier Vollzeit und sechs Teilzeitstellen frei, weil Beschäftigte in den Ruhestand treten. Im selben Zeitraum werden fünf Azubis fertig. „Soweit möglich, sollten hier Übernahmen erfolgen“, heißt es in dem Konzept. Dazu werden Umsetzungen von Bediensteten auf andere Stellen erforderlich. Weil die Stadt nicht für den gehobenen Verwaltungsdienst ausbildet, müssten Nachwuchskräfte für diesen Bereich von außen gewonnen werden. „Es sind darüber hinaus auch weitere Stellen extern auszuschreiben, um den Bedarf der nächsten fünf Jahre zu decken.“

Veränderungen

Eine Veränderung wird sich unter anderem auch in der Leitung der Stadtwerke ergeben. Betriebsleiter Werner Otto geht im nächsten Jahr in den Ruhestand, ebenso zwei weitere Führungskräfte. Ob die Nachfolge so geregelt werden kann, wie sich die Verwaltung das in ihrem Personalentwicklungskonzept vorgestellt hat, ist neuerdings offen: Ein nicht berücksichtigter Bewerber klagt, das Arbeitsgericht hat die Stadt aufgefordert, das Verfahren zur Stellenbesetzung zu stoppen.

Bereits seit Monatsbeginn gilt eine Organisationsänderung, die Bürgermeister Holger Menzel verfügt hat: Der Fachbereich Soziales und Schulen wird geteilt. Die bisherige Fachbereichsleiterin Anja Weyand ist nun für die Bereiche Soziales, Asyl und Integration zuständig. Abgetrennt werden Schule und Sport, das Kinder- und Jugend- sowie das Familienbüro und der Ehrenamts und Seniorenservice; als Co-Fachbereichsleiterin wird Silvia Schwarzpaul, die bisherige stellvertretende Fachbereichsleiterin, eingesetzt.

Offen ist die Zukunft der Stabsstelle Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung, die noch von den künftigen Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis geleitet wird – er muss nun seinen eigenen Nachfolger als Wirtschaftsförderer suchen. Die Stabsstelle hatte Bürgermeister Holger Menzel erst 2016, einige Monate nach seinem Amtsantritt, gebildet und sich direkt zugeordnet – ebenso wie ein „Büro des Bürgermeisters“. Beide Bereiche waren aus dem Fachbereich Bürgerdienste ausgegliedert worden, in dem danach nur noch die Kultur samt Bücherei und Museum, das Bürgerbüro und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übrig geblieben sind.

