Mehr als 50 Feuerwehrkräfte fehlen in Kreuztal

Die Antwort auf die Frage, wie die Stadt Kreuztal ihre Bürger auch zukünftig vor Gefahren schützen und Unglücke bekämpfen will, bereitet der städtischen Verwaltung wie dem Feuerwehrchef Berthold Braun eine Menge „Hausaufgaben“: Im kommenden Frühjahr will die Kommune dem Kreisbrandmeister und der Bezirksregierung den ersten Entwurf eines neuen Brandschutzbedarfsplans vorlegen. Er ist die Grundlage dafür, dass in Kreuztal der Brandschutz weiterhin in komplett ehrenamtlicher Hand bleiben kann. Eine weitere Verlängerung der Ausnahmegenehmigung, die dies möglich macht, ist das gesteckte Ziel. Welche Anforderungen damit einhergehen, erläuterte kürzlich Kreuztals Ordnungsamtsleiterin Andrea Neumann den Mitgliedern des Kreuztaler Feuerwehrausschusses.

Offiziell handelt es sich nur um eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, wie sie turnusgemäß alle fünf Jahre fällig wird. Doch ein Erlass des Landes NRW zwingt auch die Kreuztaler nach Netphen als zweite Kommune im Kreis dazu, bei der Bestandsaufnahme nach einem veränderten und hochdifferenzierten System vorzugehen.

Das System: Stadtfläche, Fahrtzeiten, Atemschutz und Personalreserve sind zu beachten

Anders als bisher wird das Gefahrenpotenzial in Planquadraten dargestellt, die die Stadtfläche quadratkilometerweise erfassen und in dem sich nochmals auf zehn Meter genau weitere Unterteilungen befinden. Jedes Planquadrat – für Kreuztal an die 100 – muss Wehrführer Berthold Braun nach möglichen Unglücksszenarien beurteilen und in einer vorgegebenen Skala einstufen: nach denkbaren Bränden, Unfällen und Gefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter. Diese geographische Genauigkeit der Erfassung gab es bislang nicht – die Beschreibung war stadtteilbezogen.

Buchstäblich minuziös festgelegt werden nun auch die Fahrtzeiten vom Gerätehaus bis hin zu jedem Winkel des Stadtgebietes. Sogenannte „Isochrone" geben darüber Aufschluss. Sie verraten auch, wo es „eng" wird, in vorgeschriebenen Zeitfenstern mit einer Gruppe vor Ort zu sein. In solchen Randgebieten – beispielsweise im Heestal – könnten kompensatorische Maßnahmen gefordert werden, sei es durch verstärkte Brandschutzaufklärung oder einen zweiten baulichen Rettungsweg bei der Neuerrichtung von höheren Gebäuden. In jedem Fall muss dort, wo die Feuerwehr nicht ganz so schnell vor Ort sein kann, die „Selbsthilfefähigkeit" der dort lebenden und arbeitenden Bevölkerung gestärkt werden.

Anders als bisher müssen bei einem kritischen Wohnungsbrand auch vier Atemschutzgeräteträger binnen von acht Minuten verfügbar sein – dies ist wiederum eine Herausforderung an die Feuerwehr, ihre Einsatzkräfte so fit zu halten, dass der Pool an atemschutztauglichem Personal groß genug ist.

Auch die Personalreserve, um bei Bedarf alle Fahrzeuge der Stadtfeuerwehr besetzen zu können, erhöht sich in den neuen Anforderungen von 150 auf 200 Prozent. Heißt: Es fehlen zum statistischem Optimum weit mehr als 50 Einsatzkräfte. 308 Hilfeersuchen erreichten die Stadtfeuerwehr Kreuztal im Jahr 2018, so viele wie noch nie zuvor.

Das Personal: Stadtfeuerwehr Kreuztal hat nun vier Kinderfeuerwehreinheiten

Einen nicht nur wichtigen, sondern auch außerordentlich erfolgreichen Schritt in Richtung personeller Konsolidierung hat die Stadtfeuerwehr Kreuztal mit der Installation von bisher vier Kinderfeuerwehreinheiten in der Stadt unternommen.

Angesichts von 120 Mädchen und Jungen im Grundschulalter bedarf es aber auch des Personals, die jüngsten Feuerwehrbegeisterten dauerhaft zu motivieren. Hierfür hofft die Feuerwehr nicht nur auf feuerwehrgeschultes Personal, sondern zudem auf Betreuer ohne spezielles Feuerwehrwissen, die Freude daran haben, mit Kindern umzugehen.

Brandschutzbedarfsplan muss von Kreisbrandmeister und Regierungspräsidium abgesegnet werden

Bis der Rat der Stadt Kreuztal womöglich im Sommer 2020 den neuen Brandschutzbedarfsplan beschließen kann, muss er im geregelten Ablauf die beiden zuständigen Aufsichtsbehörden – den Kreisbrandmeister von Siegen-Wittgenstein und das Regierungspräsidium in Arnsberg – durchlaufen haben, Nachbesserungen inklusive.

Siegerland Ständig besetzte Wache Laut dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind mittlere und große kreisangehörige Städte dazu verpflichtet, eine „ständig besetzte Wache“ vorzuhalten. Mindestens sechs Feuerwehrbeamte müssen (in Schichten) rund um die Uhr verfügbar sein, ergänzt durch weitere freiwillige Kräfte.

Bevor die für weitere fünf Jahre grünes Licht für einen nach wie vor ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in der zweitgrößten Kommune des Kreises geben könnten, muss die Feuerwehr mit einer praktischen Überprüfung ihrer Schlagkraft rechnen.

