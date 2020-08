Marktplatz Freudenberg: Umgestaltung greift Bürgerideen auf

Freudenberg. In Freudenberg soll mit Umgestaltung des Marktplatzes ein multifunktionaler Treffpunkt und Veranstaltungsort entstehen. Bedingung: Fördermittel.

Mehr als 300 Ideen für die Gestaltung des Marktplatzes hat die Stadt Freudenberg in den vergangenen Monaten im Zuge der Bürgerbeteiligung erhalten. Das Stadtplanungsbüro Loth aus Siegen hat auf der Grundlage der Ergebnisse ein Gestaltungskonzept erarbeitet – eine wichtige Voraussetzung für die Beantragung von Städtebaufördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen. Sollte das Projekt einen Zuschlag erhalten, wird die Planung zur Umsetzung weiter konkretisiert.

Freudenberg: Der Weg zur Umgestaltung des Marktplatzes

Das Konzept wurde dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Kultur und Touristik nun vorgestellt und dort einstimmig befürwortet. Am 3. September soll das Konzept zur Beantragung der Fördermittel vom Rat der Stadt Freudenberg beschlossen werden. „Wir sind froh, dass die zahlreichen Anregungen aus der Bürgerschaft in das Gestaltungskonzept eingeflossen sind, denn der Platz soll belebt und angenommen werden – ein Ort, an dem sich jeder wohlfühlt“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Grundlegende Ansätze für den Marktplatz Freudenberg

„Mit Augenmaß wurde ein Gestaltungskonzept für den Marktplatz in Freudenberg erarbeitet, das im Wesentlichen die Ideen aus der Bürgerbeteiligung aufgreift und diese in eine Freiraumkonzeption umsetzt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Es werde zudem „ein ebenso attraktives Entree geschaffen, wie auch ein Platz, der vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und eine hohe Aufenthaltsqualität bietet“. Die unmittelbar an den Alten Flecken angrenzende Fläche für den neuen Marktplatz soll Teil des historischen Altstadtensembles werden „und als zentrales Bindeglied zwischen der Altstadt und dem Kurpark den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen“.

Marktplatz Freudenberg mit besonderen Scheunen

„Es soll ein Bereich entstehen, der den Charakter der Altstadt und des angrenzenden Landschaftsraums aufgreift und jeweils thematisiert“, heißt es weiter. Mehrere mit unterschiedlichen Nutzungen vorgesehene Scheunen finden sich an zentralen Stellen – auf dem Marktplatz, am neu gestalteten Spielplatz, am Übergang zwischen neu inszeniertem Löschteich und Minigolfanlage. Die Idee aus der Bürgerschaft, einen Gemeinschaftsgarten anzulegen, wird oberhalb des Tretbeckens „als Reminiszenz an die historischen Gärten in Freudenberg aufgegriffen“. Auch hier ist eine gemeinschaftlich nutzbare Scheune vorgesehen.

Freudenberger Marktplatz soll viele Teilaspekte vereinen

Die Scheunen stellen den roten Faden dar „und sind eine Hommage an die ehemaligen Wirtschaftsgebäude, die ortsbildprägend für Freudenberg waren“, schreibt die Stadt. In der weiteren Konkretisierung der Platzgestaltung sollen auch die historischen Bleichwiesen eine Rolle spielen. Ebenso wird das Thema Wasser aufgegriffen. Insgesamt soll der neu gestaltete Bereich vielfältige Nutzungen ermöglichen. (Wochen-)Märkte, kleinere Veranstaltungen, Möglichkeiten zum Spielen, Verweilen und Erholen werden mit dem Konzept ermöglicht. Eine Flaniermeile entlang des Seelbachs und die Idee, einen Wanderweg entlang des Seelbachs anzulegen, werden ebenso im Konzept berücksichtigt wie die Neugestaltung des Löschteichs. Die Minigolfanlage soll erhalten werden – ein eindeutiges Votum aus der Bürgerschaft.

Drei Bauabschnitte für den Marktplatz Freudenberg

Die Entwicklung ist in drei Bauabschnitten vorgesehen. Das Büro Loth empfiehlt an erster Stelle, den Bereich zwischen dem Kultour-Backes und dem Spielplatz zu entwickeln. Die Erweiterung des Spielplatzes, die Neugestaltung des Löschteichs und die Flaniermeile am Seelbach fallen in Bauabschnitt II. Im Bauabschnitt III sollen der Minigolfplatz attraktiver gestaltet und der angrenzende Wiesenbereich als Gemeinschaftsgarten entwickelt werden. Für die ersten Bauabschnitte liegen die Kosten bei circa 2,1 Millionen Euro.

