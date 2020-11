Lokalgeschichte: Siegen sichert seine ältesten Urkunden

Wie weit die Menschen in die Zukunft dachten, die im Jahr 1276 das Pergament beschrieben, ist nicht überliefert. Fast 750 Jahre später gibt es das Schriftstück jedenfalls noch, es ist die älteste Urkunde im Stadtarchiv Siegen . Es soll nun, ebenso wie der Gesamtbestand an mittelalterlichen Pergamenturkunden, restauriert, gereinigt und so dauerhaft erhalten werden. Innerhalb eines Modellprojekts gibt es dafür 6000 Euro Fördermittel.

„Das Stadtarchiv besitzt in seinem Bestand A (Stadtverwaltung Siegen , bis 1815) die größte Urkundensammlung eines Kommunalarchivs im Siegerland “, ist in einer Mitteilung erläutert. Die Stücke sollen im Zuge des Projekts langfristig gesichert werden. Das Geld kommt von der Koordinierungsstelle zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) in Berlin . „Dieses befasst sich mit der Sicherung von Pergamenturkunden als ältester Überlieferung in den Archivbeständen“, heißt es weiter. Derzeit befinden sich die Siegen er Urkunden in Leipzig , wo sie noch bis Januar im Zentrum für Bucherhaltung (ZfB) behandelt werden.

Urkunden sind zentrale Quellen der Siegener Geschichte

„Die Urkunden zählen zu den zentralen Quellen der Geschichte Siegens im Mittelalter “, erklärt Stadtarchivar Dr. Patrick Sturm . Sie seien von Königen und Kaisern, den Grafen von Nassau und Erzbischöfen von Köln, den Siegener Stadtherren sowie Bürgern und Geistlichen ausgestellt worden „und weisen neben ihrem inhaltlichen Wert auch ein breites Portfolio an formatspezifischen Besonderheiten auf“.

Im Projekt „Mit Brief und Siegel – Sicherung mittelalterlicher Pergamenturkunden im Stadtarchiv Siegen “ werden elementare Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen, um die „Schätze aus dem Mittelalter dauerhaft zu erhalten“, sagt Patrick Sturm. „Bislang waren die Archivalien unzureichend in säurehaltigen Umschlägen und Boxen verpackt. Zudem erfolgte die Lagerung zumeist in gefalteter Form.“ Dabei habe sich das Pergament über die Jahrhunderte versteift. In Folge dessen klappten die Urkunden bei Benutzung immer wieder zusammen. Darüber hinaus sei eine schonende Nutzung wegen des fortwährenden Berührens und Haltens nicht gegeben. „Auch die Wachssiegel sind durch die gestapelte Lagerung mit Druck in den Archivboxen in ihrer Substanz gefährdet. Manche Siegel liegen nur noch in Einzelteilen vor“, erklärt der Stadtarchivar.

Siegens historische Urkunden werden gereinigt und restauriert

Die Behandlung umfasst zunächst das trockene Reinigen der Urkunden. Danach werden sie in der Klimakammer angefeuchtet und geglättet. Mit dünnem Japanpapier werden Risse geschlossen. Die Wachssiegel erhalten ebenfalls eine Reinigung, sowohl trocken als auch feucht. Schadhafte Siegel werden gesichert und Fragmente wieder zusammengesetzt. Das Siegel der ältesten Urkunden im Stadtarchiv aus dem Jahr 1276 wird komplett mit Wachs auf die ursprüngliche Größe ergänzt.

Vor der Verpackung erfolgt das Befestigen der Pergamenturkunden auf einem Tableau, das bei den Urkunden bis 1450 in eine maßgenau angefertigte Schutzkassette und bei den Urkunden ab 1451 in eine so genannte Jurismappe eingelegt wird. Die Wachssiegel sind mit Siegelsäckchen zu schützen.

Ergänzend zu den Erhaltungs- und Verpackungsmaßnahmen im Modellprojekt werden die Urkunden mit Eigenmitteln des Stadtarchivs digitalisiert, um zugleich die Digitalstrategie der Stadt Siegen weiterzuverfolgen. Spätestens Mitte Januar 2021 sollen das KEK-Projekt abgeschlossen und die Archivalien wieder zurück in Siegen sein. Für Mitte 2021 ist im Rahmen des „Klicks in die Vergangenheit“ eine Vitrinen-Ausstellung mit Online-Dokumentation zu den Pergamenturkunden und ihrer Restaurierung im Stadtarchiv geplant.

