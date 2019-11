Kredenbach. Als zwei Männer in Kredenbach Zeitungen ausladen, rollt plötzlich der Lieferwagen zurück. Beide kommen schwer verletzt in Siegener Kliniken

Lieferwagen rollt zurück: Mann von Tür am Kopf getroffen

Zwei Personen sind am Samstagmorgen, 23. November, in Kredenbach von einem zurückrollenden Lieferwagen verletzt worden.

Gegen 9.30 Uhr stellte ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer sein Fahrzeug in der Straße „Am Webersfeld“ an einer relativ steilen Stelle ab, um von der Ladefläche aus Zeitungen auszuladen, so die Polizei am Montag. Dazu kletterte sein 25-jähriger Arbeitskollege durch die Hecktüren in den Transporter und reichte die Zeitungen an den hinter dem Wagen stehenden 59-Jährigen hinaus. Plötzlich setzte sich das Fahrzeug rückwärts in Bewegung.

Aus dem Laderaum des rollenden Transporters gesprungen

Der 59-Jährige sprang zur Seite um durch die geöffnete Fahrertür die Handbremse zu ziehen, was ihm nicht gelang. Er wurde von der offenen Tür am Kopf getroffen und verletzt. Der 25-Jährige sprang aus dem Laderaum des rollenden Transporters. Dabei verletzte er sich ebenfalls so schwer, dass beide Männer in Siegener Krankenhäuser gebracht wurden.

Der Transporter kam an einer Leitplanke zum Stillstand. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf etwa 600 Euro.

